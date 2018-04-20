Почему северным народам вредно мыться

Все знают, что в традиционных условиях своей жизни народы Крайнего Севера — ненцы, эвенки, чукчи, ханты, манси, эскимосы и т.п. — никогда не практиковали мытья тела. Обычно это объясняют просто: в тундре девять месяцев в году лежит снег, да и летом вода холодная, чтобы её согреть — нужно много топлива для костра, а где его взять в безлесной тундре, и т.д. Это очевидная причина. Но есть и более глубокие.

Не мытьё, а очищение

Всякий народ, до начала индустриальной эры с её миграциями, был приспособлен к своей природной среде. И всякий на свой манер заботился о гигиене тела. Не составляли исключения и народы Крайнего Севера. Время от времени они совершали процедуру очищения тела. Чукчи, ненцы, эвенки и другие, живущие традиционным хозяйством в тундре, практикуют её до сих пор.

Она заключается в том, что жители стойбища собираются вокруг очага в яранге или чуме, набрасывают на себя всю имеющуюся одежду и начинают преть. Хорошенько вспотев, они скидывают одежду и начинают скрести друг другу кожу костяными скребками. Закончив эту процедуру, обильно смазываются жиром нерпы.

Как выяснилось, этот способ очищения кожи является самым оптимальным в условиях круглогодичного обитания в суровом климате арктической тундре. Но чтобы это признали учёные, пришлось пройти через многочисленные трагедии.

Что русскому здорово, то чукче смерть

В 1930-е годы в СССР развернулась кампания по насаждению у северных народов «советского» образа жизни. Помимо конфискации родовых оленьих стад в «колхозы» и «борьбы с религией» (преследований традиционных шаманов), кампания предусматривала ещё приобщение аборигенов к «цивилизации». Особенный упор делался на подрастающее поколение. Детей насильно отбирали от родителей и воспитывали в детских садах, создаваемых при так называемых культбазах.

Север за короткий срок покрылся сетью культбаз, в которых советские «цивилизаторы», полные комсомольского энтузиазма, убеждённые в превосходстве и универсальности своего образа жизни и ничего не знавшие об особенностях коренных народов тундры, собирались за исторически рекордный срок привести аборигенов из первобытнообщинного состояния к коммунизму.

Нельзя сказать, что культбазы принесли только вред. Было в них и много положительного, прежде всего — распространение информации. Школы, библиотеки, радиоточки сильно расширили кругозор коренных народов. Кроме того, тут была возможность приобрести промышленные товары, а также получить более квалифицированную медицинскую помощь, чем у шаманов.

Но нельзя отрицать и отрицательную сторону контакта двух культур, из которых одна, к тому же, агрессивно навязывалась. Аборигенов начали приучать мыться с мылом в банях при культбазах, а для детей эта процедура сделалась обязательной. Однако вместо ожидаемого укрепления здоровья, мытые туземцы стали чаще болеть и умирать. Особенно ярко это выразилось у детей. Это послужило причиной частых побегов и похищений детей из школ при культбазах в родные стойбища, а также многочисленных восстаний народов тундры против советской политики в 1930-50-х гг.

Адаптация народов Севера к своей среде

Вред, причинённый здоровью северных народов насильственным внедрением банных процедур, созданных другими народами в других природных условиях, уже давно не решается отрицать никто, кто знаком с реалиями Севера. В чём же дело?

Здесь можно выделить три важнейшие причины. Во-первых, организм туземцев, сотни поколений которых не мылись в горячей воде, иначе реагировал на воздействие высоких температур. У северных народов гораздо быстрее, чем у русских, возникали в таких условиях явления сердечной недостаточности.

Во-вторых, горячая вода оказывала, также из-за длительного приспособления к совсем другому способу очищения тела, вредное действие на кожные покровы туземцев. Жир, которым они регулярно смазывали себя, предохранял кожу от высыхания, чрезмерного охлаждения, а также (хотя и не полностью) и от болезнетворных бактерий. Это была защитная плёнка, лишаясь которой, абориген Севера становился гораздо уязвимее к воздействию морозов и возбудителей болезней.

И, наконец, третье. Летом в тундре, как известно, очень много комаров. Это ещё полбеды. В разгар лета начинается массовый лёт гнуса. Он продолжается обычно недели две, но это поистине самое адское время года там. Даже для исконных обитателей, которые, казалось бы, должны быть привычнее. Однако известно, что во время лёта гнуса иногда не выдерживают даже олени и, обезумев, бросаются в реки. Слой задубевшей кожи, смешанной с жиром, на лицах и кистях рук туземцев, как оказалось, служит природной защитой от гнуса и комаров. Насекомым сложнее кусать сквозь него до крови, да и запах собственно человеческого тела он отбивает. То есть отсутствие мытья позволяло народам Севера легче переносить периоды массового размножения кровососущих насекомых.

Спаивание и отчуждение от привычного образа жизни

С течением времени политика советской власти в плане «приобщения к цивилизации» стала либеральнее. Но установка на то, что городской образ жизни белых людей предпочтительнее для всех, никуда не девалась. В 1960-70-е гг. аборигенов Севера стали привлекать к банным процедурам… водкой. То есть, помывшемуся, по выходе его из бани, тут же наливали бесплатный стакан водки.

Само мытьё при этом превращалось в профанацию. Зайдя в баню и окатив себя водой один разок, абориген выходил, показывал на струящиеся по нему потоки воды и тут же требовал положенную награду… Наверное, нет необходимости лишний раз пояснять, сколько коренных жителей быстро унесла к духам предков такая практика, при их генетически обусловленной низкой толерантности к алкоголю.

В наше время представители коренных народов Севера, живущие в городах, переняли и такой атрибут городской цивилизации, как душ и ванны. Это стало возможным не только в связи с отказом от традиционных способов хозяйствования, но и по причинам появления одежды, лучше защищающей от холода, электрификации стойбищ и распространения различных репеллентов от насекомых.

Тем не менее, знающие люди утверждают, что и в этих условиях северные народы значительно реже, чем русские, прибегают к водным процедурам. Дело не только в многовековой привычке. В последнее время некоторые учёные начинают обращать внимание на то, что слишком частое мытьё, вошедшее в моду в современных городах, оказывается вредно и для европейцев.