Медведев: Дорожная ситуация не идеальна ни в одном субъекте РФ 

«Качество дорог — это тема, которая касается, скажем прямо, всех наших населенных пунктов, потому что у нас нет идеальной ситуации ни в одном субъекте Федерации», — заметил председатель правительства в ходе своей рабочей поездки в Мурманскую область. При этом, если в федеральной части автодорожной сети эксплуатационная годность достигает 70-75%, то по муниципальным дорогам ситуация обстоит хуже.
Губернатор региона Марина Ковтун, в свою очередь, рассказала, что в области почти 2 тысячи километров дорог, а дорожный фонд — немногим больше 2 миллиардов рублей. Муниципалитетам выделяется ежегодно 300-400 миллионов рублей на ремонт. Однако на севере очень короткий период для дорожных работ, и не всегда они проводятся качественно.
"Мы сейчас готовим предложения по тому, каким образом поддержать ремонт и строительство дорог в муниципалитетах, потому что на федеральном уровне мы этим более активно занимаемся, поэтому качество федеральных трасс все-таки по стране повыше", — отметил Дмитрий Медведев.