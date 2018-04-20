В Госдуме для сохранения ценных пород животных усовершенствуют закон об охоте

"Мы планируем создать рабочую группу во главе с депутатом Николаем Валуевым по совершенствованию законодательства в сфере охоты. В нее войдут депутаты, члены Совета Федерации , представители профессионального сообщества и эксперты в этой области", — сказал Володин. Он пояснил, что многие положения действующего закона об охоте устарели, «нет норм, которые бы способствовали сохранению животного мира, ценных пород животных и увеличению их популяции».

"Считаем также необходимым стимулировать разведение животных", — продолжил спикер нижней палаты. В качестве примера он указал на тот факт, что сейчас в законе нет понятия «вольерное содержание». «Будем обсуждать различные меры поддержки в этой сфере», — уточнил политик.