В Госдуме для сохранения ценных пород животных усовершенствуют закон об охоте 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента будет создана рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере охоты. Группу возглавит первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев ("Единая Россия").
"Мы планируем создать рабочую группу во главе с депутатом Николаем Валуевым по совершенствованию законодательства в сфере охоты. В нее войдут депутаты, члены Совета Федерации, представители профессионального сообщества и эксперты в этой области", — сказал Володин. Он пояснил, что многие положения действующего закона об охоте устарели, «нет норм, которые бы способствовали сохранению животного мира, ценных пород животных и увеличению их популяции».
"Считаем также необходимым стимулировать разведение животных", — продолжил спикер нижней палаты. В качестве примера он указал на тот факт, что сейчас в законе нет понятия «вольерное содержание». «Будем обсуждать различные меры поддержки в этой сфере», — уточнил политик.
По словам Володина, в рабочую группу в том числе войдут председатель профильного комитета Госдумы Николай Николаев, депутат Владислав Резник, сенатор Александр Шишкин.