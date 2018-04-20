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Володин и Матвиенко предложат обязательную регистрацию крокодилов и тигров
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Володин и Матвиенко предложат обязательную регистрацию крокодилов и тигров 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно с главой Совфеда Валентиной Матвиенко в ходе весенней сессии внесут в Госдуму законопроект об обязательной регистрации опасных животных, которые содержаться в квартирах. Речь о таких питомцах как крокодилы и тигры, а также о собаках бойцовых пород.
Это станет одной из норм готовящегося законопроекта о регулировании содержания опасных животных в квартирах, сообщил Володин сообщил журналистам.
Что касается регистрации остальных питомцев — например, кошек или собак — то она будет делом добровольным. Хозяевам животных это пригодится на случай потери питомца, пояснил Володин. «Это даст им спокойствие о судьбе питомца», — добавил он.
— Мы не пошли по пути обязательной регистрации для всех животных и предлагаем ее только для двух категорий, — сказал Володин.
Отвечая на вопрос «РГ», спикер уточнил, что обязательная регистрация будет платной.
Ранее положение о регистрации питомцев хотели сделать частью закона об ответственном обращении с животными. Однако, как объяснил Володин, решено самые актуальные предложения оформить в виде отдельных законопроектов. Ранее депутаты, напомним, отрегулировали контактную притравку собак на диких животных, запретив садистские методы.
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