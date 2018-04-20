Объявлены самые востребованные профессии в Москве 

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Пресс-конференция заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Андрея Бесштанько прошла 19 апреля в Москве.
Как сообщили на сайте газеты «Вечерняя Москва» со ссылкой на документы мероприятия, самыми востребованные из соискателей по трудовым специальностям значатся продавцы и водители. Среди служащих спросом пользуются полицейские и преподаватели иностранных языков.
Работодатели по-прежнему достаточно активно ищут строителей, контролеров, машинистов электропоезда и страховых агентов.