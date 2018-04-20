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Доктора Левина и его соседей выселяют из дома
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Доктора Левина и его соседей выселяют из дома 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
В Sobesednik.ru обратился известный актер Дмитрий Шаракоис. Актера и еще более 150 человек выселяют из собственных домов.
Дело в том, что власти подмосковных Котельников внезапно признали аварийными дома, которые, по словам жильцов, находятся в нормальном состоянии.
Дмитрий Шаракоис, известный многим по роли в телесериале «Интерны», в котором он играл доктора Левина, а также другим ролям в театре и кино, и его соседи по несчастью узнали о сносе только 9 апреля, хотя дом был признан аварийным еще в январе, а часть жителей якобы даже лично присутствовала на собрании по этому поводу.
— Мы собрали подписи жильцов нашего дома, и уже 70% всех жильцов против сноса — это жильцы 13 квартир из 18, которые есть в моем доме, — сообщил «Собеседнику» Дмитрий. — Остальные пять квартир пока не подписались. Некоторые собственники находятся сейчас в другой области — они тоже против сноса дома, но пока не смогли подписаться.
Впрочем, жители соседних домов, которых ждет та же участь, что и Дмитрия Шаракоиса, тоже уже собирают подписи и требуют, чтобы их не сносили.
Всего по плану администрации города должно быть снесено 57 домов. В районе, где живет актер, потенциальных жертв «под снос» — 10 домов.
А куда же жильцов? Им предлагают переселиться из трехэтажных «сталинок» — на два подъезда, с большим зеленым двором, детской площадкой и хаотичной парковкой — в современные панельные муравейники в рамках городского округа. Говорят, что даже жилплощадь обещают больше, чем имеют собственники квартир в домах, что стоят в списке «под снос». Но жильцов такой расклад все равно не устраивает.
— У нас очень хороший дом, трехметровые потолки, железобетонные перекрытия, шикарная звукоизоляция, идеальные интеллигентные соседи — мы все друг друга знаем и не хотим переезжать, — комментирует Шаракоис. — Я не собираюсь жить в полукартонном муравейнике, с непонятным душем, который сделан «уголком», да еще и выкупать парковочное место.
Если жильцы сносимых домов откажутся от квартир в типовых многоэтажках, то им положена денежная компенсация. Но получат ли ее жильцы и в каком размере — большой вопрос. Впрочем, ни Дмитрий, ни его соседи не согласны ни на какие условия: они хотят одного — остаться жить в своем доме.
— Нас отовсюду отфутболивают, в понедельник мне удалось добиться того, чтобы приняли запрос на предоставление документа, на основании которого дом признан аварийным, — рассказывает актер. — Когда я покупал квартиру, делал экспертизу: оценщик установил износ дома, который по всем официальным документам должен прослужить 120 лет. Он был изношен лишь на 40%, хотя в БТИ стояла иная цифра — 52%. А по закону, чтобы дом признали аварийным, надо, чтобы здание было изношено минимум на 59%.
В борьбе за собственные права жильцы с трудом добились встречи с главой администрации Котельников Ириной Польниковой. На встречу было разрешено прийти лишь небольшой группой недовольных жильцов — всего пять человек, а сам разговор был отнюдь не приватный: по словам Дмитрия, помимо главы администрации и жильцов за столом сидели и представители строительной компании, которые и должны будут строить новые дома на той земле, где сейчас стоят «сталинки».
— Я долго не понимал, зачем представители застройщика туда пришли. Они, видимо, должны были нас успокаивать, но они молчали, — рассказывает Дмитрий. — Впрочем, нам от них ничего не нужно, лишь бы оставили в покое нас и наши дома. Кстати, это была единственная встреча с Польниковой — на другие встречи с жильцами она не приходит. Очевидно, ей наплевать на жителей города, она обслуживает лишь застройщика.
По словам Дмитрия, ему уже угрожали и требовали не проводить никаких мероприятий, но актера это не останавливает:
— Знаете, со мной всякое бывало: и в драки попадал, и в поножовщину, и в перестрелку… Это жизнь. Хочется надеяться, что нам удастся отстоять наши дома и не будет никаких проблем, — комментирует Дмитрий. — Поскольку митинг нам не согласовали, в воскресенье, 22 апреля, мы проведем собрание жильцов, обговорим план дальнейших действий. Если надо будет, и в суд пойдем. Приезжайте, посмотрите на наш уютный двор и на людей, которых незаконно хотят лишить родных квартир.
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