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Благотворительную ярмарку проведут на территории храма в Петровском парке
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Благотворительную ярмарку проведут на территории храма в Петровском парке 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Благотворительную ярмарку устроят 22 апреля во дворе Благовещенского храма в Петровском парке. Собранные средства направят на строительные работы в расположенном рядом храме Андрея Рублева. Об этом рассказал настоятель храма Андрея Рублева протоиерей Владимир Леонов.
— На ярмарке все желающие смогут приобрести картины и дизайнерские украшения, — поделился священник.
По словам протоиерея, сейчас храм Андрея Рублева вмещает всего 200 человек, после переустройства он станет в 2,5 раза больше.
Ярмарка будет работать с 7.00 до 13.00 по адресу Красноармейская ул., д. 2. (мю)
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