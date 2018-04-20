Благотворительную ярмарку проведут на территории храма в Петровском парке

Благотворительную ярмарку устроят 22 апреля во дворе Благовещенского храма в Петровском парке. Собранные средства направят на строительные работы в расположенном рядом храме Андрея Рублева . Об этом рассказал настоятель храма Андрея Рублева протоиерей Владимир Леонов

— На ярмарке все желающие смогут приобрести картины и дизайнерские украшения, — поделился священник.

По словам протоиерея, сейчас храм Андрея Рублева вмещает всего 200 человек, после переустройства он станет в 2,5 раза больше.

Ярмарка будет работать с 7.00 до 13.00 по адресу Красноармейская ул., д. 2. (мю)