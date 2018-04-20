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Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Юг России. Выпуск № 403
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Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Юг России. Выпуск № 403 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Краснодарский край
Задержание главного архитектора Краснодара связанно с «большой» чисткой старой команды
Произошедшее на этой неделе задержание Игоря Мазурка может являться продолжением политики по расчистке мэрии от чиновников из «старой гвардии». Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники в органах власти. Якобы случившиеся является логичным продолжением курса на обновление, взятого новой управленческой командой. В частности, после прихода нового руководителя департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Михаила Фролова в июне 2017 года, который ранее почти три года работал в Минстрое РФ, а до этого в течение семи лет занимал различные должности в следственных органах.
Источники говорят, что в органах власти с начала 2017 года Мазурок был «отодвинут от всех обязанностей» и не имел права подписи под градостроительной документацией. «Фактически, он являлся главным архитектором по трудовой книжке, а не по обязанностям. Параллельно шел поиск нового архитектора города», — отметил информированный чиновник. При этом предыдущий глава департамента архитектуры и градостроительства Игорь Медведев и его заместитель Артур Оганов были отправлены в отставку новым мэром Краснодара в январе 2017 года.
Комментарий отсутствует
Среди задержанных чиновников оказался заместитель мэра Сочи Бомбергер
19 апреля ряд СМИ дал информацию о возможном задержании вице-мэра Сочи по строительству Ивана Бомбергера. Со ссылкой на источник в адвокатских кругах города «Интерфакс» сообщил, что его задержали в связи с делом о превышении должностных полномочий, а также о преднамеренном банкротстве ряда городских предприятий. В то же время появились и свидетельства тех, кто видел Ивана Бомбергера на рабочем месте. Ивана Бомбергер стал вторым вице-мэром, о задержании которого сообщили на этой неделе.
Комментарий: информация не достоверна
Глава пресс-службы мэрии Сочи Микаэл Нерсисян в комментарии «ФедералПресс» опроверг появившуюся ране в СМИ информацию о задержании заместителя мэра Сочи по строительству Ивана Бомбергера. «Только что был в кабинете Ивана Бомбергера, он находится на рабочем месте и у него все в порядке», — рассказал «ФедералПресс» Микаэл Нерсисян. Позже стало известно, что был задержан другой замглавы города — Юрий Паламарчук.
Задержания кубанских чиновников продолжаться
Оказавшиеся под стражей кубанские чиновники — не последние, утверждают слухачи. По мнению наблюдателей, в скором времени в Краснодарском крае стоит ждать новых громких арестов. Якобы до окончания президентских выборов у силовиков были завязаны руки. Теперь же им дан карт-бланш в борьбе с коррупционерами.
Комментарий эксперта: борьба с коррупцией вышла на новый уровень
«Нужно понимать, что сейчас мы видим продолжение политики по наведению порядка, стартовавшей несколько лет назад», — делится своим мнением руководитель Центра прикладной социологии и политологии, член Общественной палаты Кубани Геннадий Подлесный. — Кампания просто набирает новые обороты и выходит на новые круги. Сейчас все идет по нарастающей и теперь уже задерживаются крупные представители бизнеса и власти, причастные к коррупции и мошенничеству».
Ростовская область
Тысячи зрителей «Ростов-Арены» заставили мыть кресла в момент открытия стадиона
15 апрелям прошел первый тестовый матч на новом стадионе «Ростов-Арена» между ФК «Ростов» и «СКА-Хабаровск». В региональных СМИ появились заголовки о том, что тысячи зрителей якобы заставили мыть кресла, потому что сидения были очень грязным. Некоторые фанаты требовали вернуть часть стоимости билета и жаловались, что клиниговая компания не выполнила свои обязательства.
Комментарий: зрителей никто не заставлял ничего мыть
Корреспондент «ФедералПресс» лично побывал на стадионе и убедился, что информация недостоверна. Если здесь и были грязные кресла, то в качестве единичных случаев. Как рассказали очевидцы, фанатов никто не заставлял их мыть. А жалоб на состояние трибун от болельщиков в клуб не поступало.
В Ростове машина рухнула под землю из-за прорыва водопровода
ЧП в Ростове якобы произошло 18 апреля. По сообщению СМИ и местных пабликов в соцсетях, автомобиль LADA Priora провалился под асфальт. «Кто-нибудь знает, когда будут нормальные дороги без угрозы для жизни людей?», — иронизировал очевидец событий, выложивший фото с места происшествия в социальную сеть.
Комментарий: не рухнула
Это случилось действительно из-за порыва водопроводной трубы, сообщили в соцсетях очевидцы событий. В качестве доказательства они привели фото. Водитель якобы не заметил дорожное препятствие, скрытое под лужей. Но вся машина под землю не провалилась, только колеса автомобиля оказались в яме. В результате аварии никто не пострадал.
Волгоградская область
В Волгограде сити-менеджер Лихачев станет главой города?
В Волгограде распространяется слух, что глава администрации Волгограда Виталий Лихачев после сентябрьских выборов в гордуму станет главой города. Напомним, сейчас этот пост занимает Андрей Косолапов, который также является спикером гордумы, но депутаты уже утвердили решение, что с нового созыва у города будет один глава, совмещающий управленческие функции и представительского и хозяйственного плана.
По мнению авторов вброса, который напечатали и некоторые СМИ, глава региона Андрей Бочаров видит в кресле назначаемого мэра именно Лихачева, а политическая карьера Косолапова пойдет другим путем, возможно, даже с повышением. Год спустя после выборов в три главные муниципальные думы, подготовку к которым основные политические силы уже начали http://fedpress.ru/article/2024329, обновится и состав областного заксобрания, где и сможет найти себя Андрей Косолапов.
Комментарий эксперта: провокационная выдумка, не лишенная логики
Политолог, руководитель проекта Politrus.com Виталий Арьков согласен с мнением, что Андрей Косолапов «при всем к нему уважении, вряд ли сможет стать хорошим хозяйственником». Он депутат и «немного дипломат», отмечает Арьков. При этом все уверенно озвученные инсайды он считает «попыткой стравить» Косолапова и Лихачева, «зная, что между этими людьми есть некая напряженность, недопонимание». Попытки поиграть на этом, уверен Арьков, это попытка «заработать трафик или что-то еще». «Вряд ли сейчас сами Косолапов и Лихачев знают сове политическое будущее. Насколько мне известно, концепция проведения выборов у единороссов еще в разработке и пресловутого „губернаторского списка“, по крайней мере, окончательного, еще не существует», — пояснил политолог.
В Волгограде требуют запретить Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру
Экологические активисты готовят обращение к Владимиру Путину с требованием ликвидировать сразу несколько федеральных структур, а их функции перераспределить. Якобы изучение острых местных проблем выявило, что дублирование функций и размытые регламенты федеральных структур только мешают навести порядок на местах. Инициативу готовы поддержать и политические силы, возможно, включая Экологический совет при региональном заксобрании.
Комментарий: обращение уже готово
Координатор проекта ОНФ «Карта свалок» и руководитель волгоградского отделения партии «Родина» Константин Глушенок заявил «ФедералПресс», что такое обращение уже готово и будет рассмотрено на политсовете «Родины» уже в апреле.
В совместной работе с областным Экосоветом «родинцы» выявили страшную проблему так называемых «китай-городов» у рек, когда земли сельхозназначения используются варварским образом. Однако многочисленные межведомственные совещания http://fedpress.ru/article/1946851 по этой беде выявили абсолютно неработоспособную систему контроля. «Разрозненные, но многочисленные контролирующие структуры употребляют, как им кажется, магическую фразу „мы действуем в рамках своих полномочий“. В результате у семи нянек дитя без глазу и это очень опасно, это касается здоровья и благополучия все нас», — отметил Глушенок.
«Родина» решила обратиться напрямую к президенту России с предложением упразднить сразу три структуры: природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Сельхознадзор. Их функции партийцы предлагают разделить между региональными и муниципальными властями, Ростехнадзором и прокуратурой.
Астраханская областьПолитолог, руководитель проекта Politrus.com Виталий Арьков согласен с мнением, что Андрей Косолапов «при всем к нему уважении, вряд ли сможет стать хорошим хозяйственником». Он депутат и «немного дипломат», отмечает Арьков. При этом все уверенно озвученные инсайды он считает «попыткой стравить» Косолапова и Лихачева, «зная, что между этими людьми есть некая напряженность, недопонимание». Попытки поиграть на этом, уверен Арьков, это попытка «заработать трафик или что-то еще». «Вряд ли сейчас сами Косолапов и Лихачев знают сове политическое будущее. Насколько мне известно, концепция проведения выборов у единороссов еще в разработке и пресловутого „губернаторского списка“, по крайней мере, окончательного, еще не существует», — пояснил политолог.
В Астрахани осужденный министр гуляет на свободе
Сегодня в редакцию «Пункт-А» позвонил читатель с вопросом, не сократили ли срок осужденной в 2016 году экс-министру соцразвития Екатерине Лукьяненко. Читатели астраханских СМИ сообщили, что видели бывшего министра социального развития региона Елену Лукьяненко с ее супругом на улицах города, чего вообще-то, быть не могло. Как известно, Лукьяненко в июне 2016 года была признана виновной в получении взятки в особо (8 млн рублей) крупном размере и приговорена к четырем годам колонии. Апелляции ее защиты судами отклонены.
Комментарий: неправда, наверное…
В пресс-службе регионального управления ФСИН пояснили только, что «данные о местонахождении осужденного можно получить только при наличии служебных оснований (например, при запросе судебных приставов), либо, состоя в родстве с осужденным, вызвавшим интерес».
В областном суде сведениями об изменении срока наказания или каких-бы то ни было «побывках» Лукьяненко не располагают. А вот условно-досрочное освобождение ей пока что не положено по закону.
Республика Крым
Заместителя Полонского лишат гражданства за коррупцию в Росгранице
Источник «ФедералПресс» в МВД Крыма утверждает, что замминистра внутренней политики и информации Крыма Максима Балицкого лишают гражданства из-за его коррупционных схем во время работы в Росгранице. По словам источника, Балацкий списывал на обустройство пограничных пунктов в Крыму неоправданно крупные суммы денег, в связи с чем ФСБ и заинтересовалось подробностями его прошлого.
Напомним, что алуштинский суд отменил свое решение о выдачи гражданства Российской Федерации Максиму Балацкому в связи с предоставлением им ложных сведений о постоянном проживании на территории полуострова до 18 марта 2014 года.
Комментарий: Балацкого погубило его прошлое
«Максим Балацкий, перед тем как стать крымским чиновником, стал фигурантом нескольких коррупционных скандалов в Днепропетровске. Будучи в сговоре с одним из днепропетровский судей, отсуживал у людей квартиры, авто и другое имущество, а также крупные суммы денег. При проведении элементарной проверки вскрылись его махинации с получением гражданства. Само собой, что таким людям не место в руководстве Республики» — пояснил крымский правозащитник Олег Бондаренко.
В Керчи продолжают добывать ядовитый песок
Не смотря на судебный запрет в Керчи продолжается добыча ядовитого песка из Нижне-Чурбашского хвостохранилища. Техника работает исключительно в ночное время, а грузовики с песком накрывают тентами. чтобы скрыть содержимое кузова.
Комментарий: подтверждается
«Песок действительно добывают, не смотря ни на какие запреты. Правда, стали последнее время замещать породы — класть на место песка другие грунты. Но объемы, конечно, не сопоставимы», — отметил руководитель керченского отделения антикоррупционного бюро Крыма Виктор Лихачев.
В Судаке на месте детского лагеря будет карьер
В городе Судак ходят слухи о том, что на месте детского лагеря Отважный всего в 3 км от города в ближайшее время откроют карьер по добыче щебня.
Комментарий: не достоверно
«Карьер действительно планируют открыть. Соответствующее разрешение уже выдано министерством экологии. Но не прямо на месте детского лагеря, а рядом с непосредственной его границей. Это само собой, неприемлемо, но слухи о том, что лагерь снесут — не соответствуют действительности», — пояснил общественный деятель, Александр Талипов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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