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Готовым переезжать в северные территории врачам могут предложить по 2 млн
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Готовым переезжать в северные территории врачам могут предложить по 2 млн 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В ходе своего визита в регион председатель правительства обсудил проблемы этих территорий. Говоря о сложностях в здравоохранении, губернатор выделила кадровую составляющую: не хватает 773 врачей, особенно в крупных городах арктической зоны.
Власти стараются разными финансовыми инструментами привлекать специалистов, но в основном врачи предпочитают более комфортные для работы и жизни регионы. Поэтому с 1 июля Мурманская область готовится в северных территориях приступить к реализации программы «Арктический доктор».
"Поскольку у нас высокая степень урбанизации, и мы по программе «Земский доктор», которая очень эффективно работает во всех других регионах страны, где есть села, смогли привлечь только 36 человек. Поэтому мы предлагаем выплачивать не один, а 2 миллиона рублей поэтапно", — рассказала Марина Ковтун.
Первые 500 тысяч будут выплачивать по приезду в регион, спустя год работы — еще 500 тысяч рублей, а при подписании контракта на пять лет работы и второй миллион.
"За это время уже он как-то адаптируется на севере, создаст семью. Поэтому мы намерены сами начать эту программу. С 1 июля мы будем ее реализовывать в пилотном режиме. Пока планируем привлечь только 15 врачей, будем смотреть, какая обратная связь. И выйдем на федеральный уровень, попросим о поддержке", — рассказала глава региона о планах.
— Давайте подумаем. Идея сама по себе довольно интересная, тем более, что когда зародилась программа сельского доктора, мы в какой-то момент приняли решение распространить ее действие не только на сельские поселения, и в ряде случаев и на поселки городского типа, — прокомментировал идею Дмитрий Медведев, заверив, что правительство посмотрит на результаты «пилота» и оценит возможности помощи.
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