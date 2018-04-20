Территорию возле ручья в квартале Южный очистили от мусора

Фото: Администрация г.о. Щербинка

Несколько мероприятий провели в рамках месячника благоустройства в Щербинке. Об этом 17 апреля сообщили на официальной странице Муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство».

Работники коммунальных служб очистили от мусора ручей возле квартала Южный. Кроме того, были произведены работы по уборке контейнерной площадки на улице Заводской. Несмотря на дождливую погоду, 18 апреля сотрудники службы благоустройства продолжили прогребать газоны и собирать мусор с его последующей разгрузкой.

Напомним, что 21 апреля в Щербинке пройдет очередной общегородской субботник по адресу: местечко Барыши.