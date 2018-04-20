Правительство намерено поддержать ремонт дорог в муниципалитетах

Мариной Ковтун. «Качество дорог — это тема, которая касается, скажем прямо, всех наших населённых пунктов, потому что у нас нет идеальной ситуации ни в одном субъекте Федерации. Но если по федеральным дорогам ситуация получше, там процент эксплуатационной годности приближается к 70-75, то по муниципальным дорогам ситуация гораздо сложнее», — отметил премьер в ходе встречи с губернатором Мурманской области

Глава кабмина подчеркнул, что граждане часто затрагивают тему дорог и, в частности, обращались к нему лично с помощью социальных сетей, в том числе и по ситуации в Мурманске и Апатитах.

«Давайте мы на это обратим совместное внимание, потому что мы сейчас готовим предложения по тому, каким образом поддержать ремонт и строительство дорог в муниципалитетах… Сейчас готовится предложение по проекту, связанному с региональными дорогами, где мы постараемся соединить все ресурсы», — сказал Медведев.

По его словам, речь идёт о муниципальных, региональных и федеральных ресурсах.