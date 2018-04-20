Ещё
Правительство намерено поддержать ремонт дорог в муниципалитетах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство намерено поддержать ремонт дорог в муниципалитетах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России разрабатывает проект, который призван поддержать ремонт и строительство дорог в муниципалитетах, где будут объединены муниципальные, региональные и федеральные ресурсы, сообщил председатель Правительства Дмитрий Медведев, передаёт РИА «Новости».
«Качество дорог — это тема, которая касается, скажем прямо, всех наших населённых пунктов, потому что у нас нет идеальной ситуации ни в одном субъекте Федерации. Но если по федеральным дорогам ситуация получше, там процент эксплуатационной годности приближается к 70-75, то по муниципальным дорогам ситуация гораздо сложнее», — отметил премьер в ходе встречи с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Глава кабмина подчеркнул, что граждане часто затрагивают тему дорог и, в частности, обращались к нему лично с помощью социальных сетей, в том числе и по ситуации в Мурманске и Апатитах.
«Давайте мы на это обратим совместное внимание, потому что мы сейчас готовим предложения по тому, каким образом поддержать ремонт и строительство дорог в муниципалитетах… Сейчас готовится предложение по проекту, связанному с региональными дорогами, где мы постараемся соединить все ресурсы», — сказал Медведев.
По его словам, речь идёт о муниципальных, региональных и федеральных ресурсах.
Парламентская газета: последние новости
В Белом доме подтвердили рассмотрение новых санкций против России В самолётах появятся стоячие места Россия докажет, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота302
Безопасность России оказалась под угрозой93
Порошенко пригрозил крымчанам103
Боевики сдались после ударов ВКС РФ45
Асад принял решение после атаки по Сирии37
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение