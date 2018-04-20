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Модель и звезда Инстаграма ослепла после операции по смене цвета глаз
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Модель и звезда Инстаграма ослепла после операции по смене цвета глаз 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
32-летняя модель из Майами сделала операцию по изменению цвета глаз в Колумбии, потому что в США запрещены подобного рода операции. Дорогостоящая операция обернулась для Надины Бруна трагичными последствиями. В ее карие глаза были вставлены светло-голубые силиконовые имплантанты, которые ухудшили зрение инстаграм-звезды. Теперь модель стала видеть так же плохо, как 90-летняя женщина, пишет The Daily Mail.
Несколько месяцев глаза Бруны были красными и доставляли ей болезненные ощущения. Зрение правого глаза упало на 80 процентов, левого — на 50. В результате девушка потеряла работу, которая была ее единственным источником дохода.
Надин очень жалеет, что вообще решилась на операцию. У нее началась затяжная депрессия.
"До нее мои глаза были совершенно здоровыми, зрение стопроцентным, — вздыхает она. — Как же я была наивна. А теперь у меня катаракта и глаукома, серьезное повреждение зрительного нерва".
Надин еще два раза летала в Колумбию, в мае и июне прошлого года. Пыталась восстановить зрение. Там врачи оказались бессильны.
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