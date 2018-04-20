Модель и звезда Инстаграма ослепла после операции по смене цвета глаз

32-летняя модель из Майами сделала операцию по изменению цвета глаз в Колумбии , потому что в США запрещены подобного рода операции. Дорогостоящая операция обернулась для Надины Бруна трагичными последствиями. В ее карие глаза были вставлены светло-голубые силиконовые имплантанты, которые ухудшили зрение инстаграм-звезды. Теперь модель стала видеть так же плохо, как 90-летняя женщина, пишет The Daily Mail.

Несколько месяцев глаза Бруны были красными и доставляли ей болезненные ощущения. Зрение правого глаза упало на 80 процентов, левого — на 50. В результате девушка потеряла работу, которая была ее единственным источником дохода.

Надин очень жалеет, что вообще решилась на операцию. У нее началась затяжная депрессия.

"До нее мои глаза были совершенно здоровыми, зрение стопроцентным, — вздыхает она. — Как же я была наивна. А теперь у меня катаракта и глаукома, серьезное повреждение зрительного нерва".

Надин еще два раза летала в Колумбию, в мае и июне прошлого года. Пыталась восстановить зрение. Там врачи оказались бессильны.

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