Родственники экипажа пропавшего судна «Восток» верят, что их близкие живы

Родственники экипажа, находившегося на борту рыболовецкого судна «Восток», пропавшего в январе, предположили, что команду могли взять в плен. Историю, исчезнувшего загадочным образом судна, передало РИА «Новости»

Рыболовецкое судно «Восток», ходившего под российским флагом, перестало выходить на связь в Приморье 25 января.

Были организованы поиски судна и 20-ти человек экипажа, во время которых не обнаружили ничего, кроме двух спасательных жилетов, двух спасательных кругов, рыболовецкого буя, двух плотов и швартовой бухты. Позднее было заведено уголовное дело, но до сих пор не были найдены тела. Ни судна, ни нефтяного пятна.

Однако, по словам родных пропавших, телефоны некоторых членов экипажа продолжают работать. После гудков включается автоответчик на корейском языке. Однако сотовые компании не зафиксировали ни одного вызова. СМИ публиковали информацию о судне, но ни одна из них не подтвердилась.

Родственников пропавших моряков предположили две версии произошедшего. Согласно первой, экипаж могли захватить в плену. Такое могло произойти, если судно провозило нелегальный груз. По другой версии, от судна могли умышленно избавиться судовладельцы. Родные сообщили, что накануне пропажи фирма собиралась купить новый корабль, но «что-то пошло не так». «Наша версия такая, что судно могли специально якобы утопить, чтобы получить страховку», — говорит мать одного из пропавших.

Окончательная версия исчезновения судна станет известна по заверщению следствия. Однако родственники будут искать любую возможность искать малейшую надежду на их спасение.

Ранее стало известно, что на судне Anthem of the Seas приступили к поискам человека после того, как стало известно о его попадании за борт.