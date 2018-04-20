В пределах 4%: инфляция в России устоит перед санкционным вызовом

При дополнительных серьезных санкциях инфляция может приблизиться к 4%, при этом вероятность перехода за этот порог низка, а запас прочности российской экономики очень высок. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ФБА «Экономика сегодня»

Ускорение приближения инфляции к 4% не исключено, хотя риски превышения в текущем году невысокие. Об этом сообщается в документе Центробанка.

Банк России не исключает более быстрого приближения инфляции к 4%. При этом риски превышения инфляцией цели в 2018 году оцениваются как невысокие", — говорится в бюллетене ЦБ «Динамика потребительских цен».

Отмечается, что в ближайшие кварталы динамика цен будет, в том числе, зависеть от внешних факторов и их влияния на курс национальной валюты.

При этом в ЦБ подчеркнули, что воздействие случившегося ослабления рубля на цены не будет значительным.

"Рост потребительских цен за неделю апреля, которая характеризовалась повышением курсовой волатильности из‑за введения новых санкционных ограничений, остался сдержанным. В отсутствие новых шоков влияние произошедшего ослабления рубля на цены будет небольшим", — сообщает Банк России. По оценкам регулятора, увеличение потребительского спроса не создаст рисков превышения инфляцией цели 4%.

Ускорение роста

С учетом той денежно-кредитной политики, которую проводит ЦБ, инфляция действительно снижается, и статистические данные на это указывают, говорит доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов.

"При этом цены в магазинах и не только — продолжают расти. Это главная проблема, на мой взгляд, и это является серьезным раздражителем. Пора ЦБ подумать о других факторах, направлениях, кроме таргетирования инфляции. Подумать, например, о мерах, целью которых будет все-таки ускорение экономического роста", — сказал эксперт.

Запас прочности

В свою очередь, независимый экономический эксперт Антон Шабанов называет прогноз Центробанка «адекватным»: «Радует, что наш регулятор своевременно реагирует на внешние вызовы».

Вероятность того, что инфляция выйдет за порог в 4%, есть в том случае, если будут введены дополнительные санкционные меры. Блокирование секторов экономики, крупных компаний может привести к тому, что цифра в 4% не будет конечным пределом, но по тому, что мы видим сейчас, заявленный порог видится все-таки максимальным, говорит Шабанов.

При всем этом российская экономика имеет серьезный запас прочности.

"Наш Фонд благосостояния регулярно пополняется, излишки от продажи нефти мы направляем на покупку долларов. В общем, мы готовы к вызовам настолько, насколько вообще можно было готовыми. В текущем моменте мы устоим, бесспорно. Здесь, скорей, важна продолжительность действия санкций, и будем ли мы перестраивать нашу экономику, чтобы адаптироваться под них", — отметил эксперт.