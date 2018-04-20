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Заброшенные мегагорода СССР, о которых никто не знает
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Заброшенные мегагорода СССР, о которых никто не знает 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Территория бывшего СССР полна самых настоящих городов-призраков. Эти огромные мегаполисы раньше были важными промышленными центрами, здесь кипела жизнь. Теперь о них не знает никто.
В заброшенные города время от времени выбираются любители экстрима, но даже им приходится приложить усилия для поиска поселков, которые в давние времена были засекречены.
Даже сейчас в стране есть несколько так называемых городов-ящиков — обычно, градообразующее предприятие относится к военной структуре.
Кто знает, что случится с ними в будущем. Вполне вероятно, что и эти, значимые сегодня промышленные центры, постигнет участь городов-призраков.
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