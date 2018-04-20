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На территории парка в 1-м Лихачевском отпразднуют 9 Мая
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На территории парка в 1-м Лихачевском отпразднуют 9 Мая 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В День Победы на территории парка, расположенного в 1-м Лихачевском переулке, проведут праздничную программу, рассчитанную на участников разных возрастов. Начнется мероприятие с возложения цветов к мемориалам. После официальной части состоится праздничный концерт. Об этом рассказали в администрации парка.
— Гостей ждут выступления музыкальных и хореографических коллективов досуговых центров. Отдельную программу подготовят для любителей активного отдыха: они смогут поучаствовать в спортивных состязаниях под названием «Мы из стали», — поделился представитель администрации.
Посетители также смогут попробовать блюда полевой кухни и получат на память георгиевские ленточки.
Адрес парка: 1-й Лихачевский пер., д. 4, корп. 1. (мю)
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