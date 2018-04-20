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«Для нас это здание — часть семьи»: в Перми с жилого дома сыпятся кирпичи. Аварийным он не признан
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«Для нас это здание — часть семьи»: в Перми с жилого дома сыпятся кирпичи. Аварийным он не признан 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Тротуар на улице Репина возле дома №3 в Перми завален битыми кирпичами. Они выпали из козырька крыши. Пешеходы обходят это место стороной, а жители дома уже второй год пытаются признать его аварийным.
Кирпичи высыпались из под крыши
Этот квартал на улице Репина на Гайве строился в 50-е годы прошлого века. Дом №3 — это одноподъездная двухэтажка на восемь квартир. Часть стены на втором этаже отпала уже пару лет назад. Сейчас разрушение продолжается. Как говорят жители, «здесь каждый месяц что-то сыпется».
Шлакоблок, из которого строился дом, выглядит вот так  На первом этаже живет семья одного из тех, кто строил этот дом.
Петр Пономаренко строил этот дом и улицу, — рассказала 59.ru Любовь Пономаренко. — Он получил золотую звезду за все постройки на Гайве, за детские сады и Камскую ГЭС, где он и был заместителем начальника строительного цеха. Дом построен в 53-м году из шлакоблока. Это было временное строительство в послевоенное время. Никто не предполагал, что здания так долго простоят. Дедушка рассказывал, что шлакоблок был низкого качества.
Для семьи Пономаренко Гайва — родное место
В Перми из дома сыпятся кирпичи 2018-04-20  Жители рассказали, что проблемы начались еще в 2009 году, когда бывшая управляющая компания отремонтировала крышу.
— Это было сделано листами заборного железа, а не кровельного, — рассказала жительница второго этажа Лариса Лаптева. — Вода стала течь прямо на стены, а не по желобам. Тогда и начало все разрушаться.
Внутри крыша выглядит вот так  Дом трещит не только наверху. По потолку первого этажа тоже идут трещины. В одной из комнат Пономаренко поставили вместо подпорок детский аттракцион.
Последние годы дом переходил от одной УК к другой и в итоге остался совсем без управления. Почти год жильцы никому не платят за текущий ремонт и обслуживание. На небольшое латание крыш жильцы скидывались сами. Это, считают они, и спасает дом от глобального разрушения. После точечного ремонта сыпаться стало гораздо меньше.
Трещины на потолке даже первого этажа
Поставили вот такие подпорки
Оценивая необходимость капитального ремонта, за год дом осматривали восемь бригад. Все пришли к заключению, что нет смысла тратить деньги. Тогда жители, а это в основном пенсионеры, скинулись на проведение комиссии, чтобы признать дом аварийным.
Инспекция приходила пару недель назад, заключение должно быть готово со дня на день. С ним жильцы планируют идти в администрацию Орджоникидзевского района, чтобы вставать в очередь на расселение.
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