На Борисовских прудах отремонтируют асфальтовое покрытие

Асфальтовое покрытие по Борисовским прудам отремонтируют. Столичный бюджет выделит на работы более одного миллиона рублей.

Ремонтные работы коснутся устройства синтетического и асфальтового покрытия по адресу: улица Борисовские пруды, дом 6, корпус 1.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, планируется провести ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Также работы коснутся и территории детской площадки — там отремонтируют лестницу, устроят покрытие «искусственная трава» вместе с установкой садового бортового камня.

Согласно материалам, опубликованным на сайте госзакупок, работы завершатся не позднее 25 августа.