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На Борисовских прудах отремонтируют асфальтовое покрытие
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На Борисовских прудах отремонтируют асфальтовое покрытие 

Управа района Братеево города Москвы 57 минут назад
Фото: Братеево
Асфальтовое покрытие по Борисовским прудам отремонтируют. Столичный бюджет выделит на работы более одного миллиона рублей.
Ремонтные работы коснутся устройства синтетического и асфальтового покрытия по адресу: улица Борисовские пруды, дом 6, корпус 1.
Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, планируется провести ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Также работы коснутся и территории детской площадки — там отремонтируют лестницу, устроят покрытие «искусственная трава» вместе с установкой садового бортового камня.
Согласно материалам, опубликованным на сайте госзакупок, работы завершатся не позднее 25 августа.
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