«Двухколесная нечисть»: за что ненавидят велосипедистов

С приходом весны в кустах оживают клещи, а на улицах — велосипедисты. Сообщения на эти темы очень похожи и выдержаны в духе «что делать», «доколе» и «кто виноват». Обозреватель «МИР 24» — велосипедист со стажем — решил разобраться в основных причинах всенародной ненависти.

В принципе, вдумчивая полемика на сей счет ведется давно. В блогосфере можно встретить эпитеты вроде «двухколесной нечисти» и «альтернативно одаренного транспорта». Велосипедисты нарушают ПДД, ездят по тротуарам, никто их за это не штрафует, негодуют пользователи Сети — водители. Один из них, Игорь, рассказал обозревателю «МИР 24», за что ненавидит «двухколесных» лично он.

«Выскакиваете в темноте, неизвестно откуда, черт знает как ездите, очень мешаете и раздражаете», — говорит он.

В этом есть доля истины: нездоровая амбициозность вкупе со стремлением доказать «водилам», что мы не хуже, может выйти боком всем. Впрочем, большинство участников дорожного движения все же настроены вернуться домой живыми и невредимыми, поэтому обвинять велосипедистов в полном неадеквате и невнимании к ПДД тоже не совсем справедливо.

Кроме того, это не они порой сбивают в нетрезвом виде целые остановки с людьми, и вообще, «подшофе» — в отличие от некоторых — не катаются. В целом, все перечисленные претензии можно смело переадресовать и водителям, среди которых есть не только пьяницы, но и «чайники», и многие другие категории неблагонадежных. А от велосипедистов хоть и пользы никакой, но и вреда — в том числе, потенциального — на порядки меньше.

Вторая проблема — «двухколесные» vs пешеходы: для последних велосипедист ничем не лучше обезьяны с гранатой. Однако когда те же самые пешеходы рассекают по велополосе в городских парках или на набережных — или, того хуже, выгуливают там собак на длинных поводках (что чревато для животного в случае наезда велосипеда на поводок самыми трагическими последствиями), себя они почему-то неправыми не считают.

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Хотя, например, в столичном Парке Горького в свое время висело объявление, разъясняющее гостям, кто тут главный. «Отступитесь от велодорожки! Она для тех, у кого действительно нет времени объяснять, чем может закончиться столкновение двух объектов, двигающихся с разной скоростью», — гласило оно. В целом же, если гражданин-пешеход ведет себя на том же тротуаре адекватно и движется по предсказуемой траектории, не шатаясь и не прыгая направо-налево, шансы загреметь под велик у него невелики.

Не любят велосипедистов и бегуны: они считают, что взгромоздиться в седло может любой лентяй, а вот бег — удел избранных, т.е. настоящих спортсменов. Поэтому на велосипедистов они смотрят немного свысока, но в прямые конфликты на общих трассах, как правило, не вступают — видимо, руководствуясь соображениями из объявления выше. При этом убежденному идейному велосипедисту мазохизм бегунов тоже не понятен: зачем мучиться и куда-то бежать, если можно ехать и наслаждаться жизнью. Опять же, если бегун не загромождает своим туловищем велополосу, никаких претензий к нему у «двухколесных» не возникает.

Сложно назвать вело-поклонниками и охранников различных предприятий — магазинов, аптек и прочих учреждений, в которых периодически пытаются «припарковаться» велосипедисты. Причем внутри. Но уличные стоянки для велосипедов есть не везде, к тому же, «железных коней» часто угоняют даже с привязи, поэтому и у «двухколесных» выбор невелик. Где-то можно спокойно поставить велик в предбаннике, объяснив охранникам, что «на минуточку», в других висит объявление — с собаками и велосипедами вход запрещен. Но любая дискриминация, в конечном счете, вредит выручке, поэтому в некоторых супермаркетах к припаркованным внутри великам в последние годы относятся вполне лояльно.

Но все же единственные, кто любит велосипедистов — это другие велосипедисты. А хейтерам можно лишь посоветовать либо смириться с неизбежным, либо самим пересесть на велосипед, дабы не тратить остаток жизни на борьбу с ветряными мельницами.

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