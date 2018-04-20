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В центре культуры «Академический помогут определиться с врожденными талантами
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В центре культуры «Академический помогут определиться с врожденными талантами 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В центре культуры и досуга «Академический» 25 апреля пройдет необычное, но очень полезное для жителей района мероприятие: желающим помогут узнать о врожденных способностях, что, возможно, позитивно отразится на их дальнейшей судьбе.
Обнаружить врожденные способности человека в центре культур обещают с помощью сканирования активности головного мозга. Состоится это мероприятие в рамках Недели IT-ликбезов
«Диагностика талантов» в центре культуры ждет жителей района 25 апреля в 17.00.
Напомним, что центр культуры и досуга «Академический» находится по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д. 6, корп. 2. (Ближайшая станция метро «Академическая»).
Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (499) 126 — 95-64
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