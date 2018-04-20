В центре культуры «Академический помогут определиться с врожденными талантами

В центре культуры и досуга «Академический» 25 апреля пройдет необычное, но очень полезное для жителей района мероприятие: желающим помогут узнать о врожденных способностях, что, возможно, позитивно отразится на их дальнейшей судьбе.

Обнаружить врожденные способности человека в центре культур обещают с помощью сканирования активности головного мозга. Состоится это мероприятие в рамках Недели IT-ликбезов

«Диагностика талантов» в центре культуры ждет жителей района 25 апреля в 17.00.

Напомним, что центр культуры и досуга «Академический» находится по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д. 6, корп. 2. (Ближайшая станция метро «Академическая»).

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (499) 126 — 95-64