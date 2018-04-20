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Обманчивая красота: как выглядят старинные здания в центре Ростова с разных сторон
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Обманчивая красота: как выглядят старинные здания в центре Ростова с разных сторон 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В старой части Ростова, от Пушкинской до набережной, есть много зданий с богатой историей. Часть из них отреставрирована и выглядит великолепно со всех сторон. Часть — это некогда красивые, но сейчас уже ветхие здания, которые, возможно, уже даже никакой ремонт не спасет. Сегодня в объективе 161.ru оказались дома, которые могут восхитить своим своими фасадами, но если зайти во двор или посмотреть на торец, то можно подумать, что это совершенно разные строения.
Дом купца Генч-Оглуева на Садовой — Шаумяна
Фасад этого дома недавно отремонтировали
Этот дом, как пишет историк Степан Шевцов в книге «На высоком донском берегу», был построен в 1883 году в стиле эклектики по проекту знаменитого архитектора Александра Померанцева (собор святого Александра Невского в Софии и здания городской думы Ростова — это тоже его проекты. — Прим. авт.). Оно находится по адресу: Большая Садовая, 68. Здание было частично разрушено во время войны, но в 1949 году его восстановили и отреставрировали.
Здание радует свежевыкрашенным фасадом, но если зайти во двор, то картина открывается невзрачная: грязный двор и местами отколотые кирпичи.
Но со стороны двора вид открывает не очень красивый
Дом на Социалистической, 60  Здание отремонтировали в 2014 году
Этот дом был построен в 1879 году. Согласно данным, опубликованным на сайте фонда капремонта, фасад и крышу здесь отремонтировали в 2014 году. Но, если зайти во двор, можно подумать, что ты попал в мир постапокалипсиса.
А вот двор того же дома
Социалистическая, 62  Довольно симпатичный фасад
А этот двухэтажный дом был построен в 1899-м. Крышу и фасад здесь ремонтировали недавно. Но заходим с другой стороны и видим потемневшие, никогда не крашенные, потрескавшиеся стены.
И жуткий двор
Семашко, 44 и 46  Этот дом отремонтировали в 2015-м  Здание на пересечении Семашко и Большой Садовой построено в 1917 году. Крышу, фасад и все коммунальные системы здесь отремонтировали в 2015 году. Заходим в арку — и ужасаемся соседнему дому на Семашко, 46 со старыми окнами и балконами. Оно тоже было построено 1917-м, но ремонт его ждет только через почти 30 лет — в 2046 году.
А этот еще 30 лет будет выглядеть вот так  Как рассказал директор фонда капремонта Владислав Крюков на одной из пресс-конференции, для реставрации исторических зданий нужно в 3–4 раза больше денег, чем для ремонта обычных домов. Но взять такие суммы негде.
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