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Представители Минсельхоза Ирака прибыли в Россию для инспекции сельхозпроизводителей
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Представители Минсельхоза Ирака прибыли в Россию для инспекции сельхозпроизводителей 

Rambler News Service 1 час назад
Делегация ветеринарного управления Минсельхоза Ирака прибыла в Россию для инспекции предприятий агропромышленного комплекса, которые планируют наладить поставки продукции в эту страну, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«20 апреля 2018 года в Москве состоялась встреча с представителей Россельхознадзора с делегацией ветеринарного управления министерства сельского хозяйства Республики Ирак, приуроченная к началу инспекции российских предприятий-производителей животноводческой продукции, заинтересованных в экспорте на территорию Ирака. Стороны обсудили программу работы миссии иракских специалистов в России, а также ряд общих организационных вопросов», — говорится в сообщении.
На следующей неделе делегация проведет проверку 7 российских предприятий по убою птицы и крупного рогатого скота, а также по производству готовой мясной продукции.
«Аудиторы посетят компании, расположенные в Брянской, Белгородской, Тамбовской, Курской и Калининградской областях и ознакомятся с работой сотрудников территориальных управлений и подведомственных Россельхознадзору лабораторий», — говорится в сообщении.
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