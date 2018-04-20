Представители Минсельхоза Ирака прибыли в Россию для инспекции сельхозпроизводителей

Делегация ветеринарного управления Минсельхоза Ирака прибыла в Россию для инспекции предприятий агропромышленного комплекса, которые планируют наладить поставки продукции в эту страну, сообщает пресс-служба Россельхознадзора

«20 апреля 2018 года в Москве состоялась встреча с представителей Россельхознадзора с делегацией ветеринарного управления министерства сельского хозяйства Республики Ирак, приуроченная к началу инспекции российских предприятий-производителей животноводческой продукции, заинтересованных в экспорте на территорию Ирака. Стороны обсудили программу работы миссии иракских специалистов в России, а также ряд общих организационных вопросов», — говорится в сообщении.

На следующей неделе делегация проведет проверку 7 российских предприятий по убою птицы и крупного рогатого скота, а также по производству готовой мясной продукции.

«Аудиторы посетят компании, расположенные в Брянской, Белгородской, Тамбовской, Курской и Калининградской областях и ознакомятся с работой сотрудников территориальных управлений и подведомственных Россельхознадзору лабораторий», — говорится в сообщении.