Медведев сообщил о планах строительства в РФ судов для ловли крабов

"Планируется проведение заявительной кампании [на распределение инвестиционных квот] по распределению квот на вылов крабов, рассчитываем, что благодаря этому у нас появятся еще и краболовные суда", — сказал Медведев. Он уточнил, что «проект постановления правительства в настоящий момент готовится Минсельхозом ».

Говоря о развитии рыбоперерабатывающей промышленности, премьер отметил внедрение новых механизмов поддержки отрасли. В первую очередь он назвал механизм инвестиционных квот, когда приоритет на вылов рыбы и других водных биоресурсов получают те предприятия, которые готовы инвестировать в развитие переработки.

"Я считаю, что эта идея была абсолютно правильной", — заявил председатель правительства. Он добавил, что перерабатывающие мощности благодаря этому механизму должны появляться «как на берегу, так и на рыболовецких судах нового типа, где можно проводить обработку улова».

По мнению Медведева, «это повышает качество рыбной продукции, сроки хранения». «Сами по себе квоты такого порядка — это инструмент достаточно новый», — констатировал председатель правительства. Он напомнил, что необходимый пакет документов для его работы приняли в прошлом году, некоторые дополнительные документы подписали в феврале и марте нынешнего года. Ими установлен порядок, который позволяет предоставлять квоты на добычу водных биоресурсов в инвестиционных целях.