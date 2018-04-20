Медведев сообщил о планах строительства в РФ судов для ловли крабов 

КОЛА /Мурманская область/, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что в РФ в ближайшем будущем будут строиться суда для ловли крабов. На совещании по развитию рыбоперерабатывающей промышленности глава кабмина сообщил о подготовке соответствующего документа.
"Планируется проведение заявительной кампании [на распределение инвестиционных квот] по распределению квот на вылов крабов, рассчитываем, что благодаря этому у нас появятся еще и краболовные суда", — сказал Медведев. Он уточнил, что «проект постановления правительства в настоящий момент готовится Минсельхозом».
Говоря о развитии рыбоперерабатывающей промышленности, премьер отметил внедрение новых механизмов поддержки отрасли. В первую очередь он назвал механизм инвестиционных квот, когда приоритет на вылов рыбы и других водных биоресурсов получают те предприятия, которые готовы инвестировать в развитие переработки.
"Я считаю, что эта идея была абсолютно правильной", — заявил председатель правительства. Он добавил, что перерабатывающие мощности благодаря этому механизму должны появляться «как на берегу, так и на рыболовецких судах нового типа, где можно проводить обработку улова».
По мнению Медведева, «это повышает качество рыбной продукции, сроки хранения». «Сами по себе квоты такого порядка — это инструмент достаточно новый», — констатировал председатель правительства. Он напомнил, что необходимый пакет документов для его работы приняли в прошлом году, некоторые дополнительные документы подписали в феврале и марте нынешнего года. Ими установлен порядок, который позволяет предоставлять квоты на добычу водных биоресурсов в инвестиционных целях.
Глава кабмина отметил, что во время прошедшего первого распределения квот подали более 60 заявок на строительство судов и предприятий, большую часть из них поддержали. «Конечно, для нас очень важно в нынешних условиях, что мы будем строить на российских верфях, включая Калининград, Выборг, Санкт-Петербург», — подчеркнул он. «Будем делать как крупные суда, которые способны вместить целую фабрику по переработке, так и малые и среднетоннажные [суда], конечно, нужна вся линейка», — указал премьер-министр. Он добавил, «что с 1 марта началась заявительная кампания для тех, кто готов инвестировать в строительство небольших судов на Дальнем Востоке и на Севере».