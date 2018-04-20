Воспитанники студии школы №2001 вышли Национальной Премии Детского патриотического творчества

Воспитанники Мультимедийной студии школы №2001 вошли в шорт-лист Национальной Премии Детского патриотического творчества в пятницу, 20 апреля.

Финалистов конкурса определили по результатам работ за 2017 год. Все видеоролики и репортажи отсмотривало экспертное жюри, в состав которого вошли представители Союза национальных и неолимпийских видов спорта, Союза журналистов, Союза художников, Гильдии драматургов и Ассоциации модельеров.

Награждение лауреатов и дипломантов пройдет в Вегас Сити Холл 1 июня, в День защиты детей.