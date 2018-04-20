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Воспитанники студии школы №2001 вышли Национальной Премии Детского патриотического творчества
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Воспитанники студии школы №2001 вышли Национальной Премии Детского патриотического творчества 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Воспитанники Мультимедийной студии школы №2001 вошли в шорт-лист Национальной Премии Детского патриотического творчества в пятницу, 20 апреля.
Финалистов конкурса определили по результатам работ за 2017 год. Все видеоролики и репортажи отсмотривало экспертное жюри, в состав которого вошли представители Союза национальных и неолимпийских видов спорта, Союза журналистов, Союза художников, Гильдии драматургов и Ассоциации модельеров.
Организатором конкурса стал Фонд поддержки одаренных детей «АРТ-ЭКСПРЕСС» при поддержке Министерства обороны РФ, Центрального Дома Российской Армии, Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.
Награждение лауреатов и дипломантов пройдет в Вегас Сити Холл 1 июня, в День защиты детей.
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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