Студенты политеха собрали робота, который патрулирует прибрежную зону 

Команда студентов-разработчиков из Нижегородского государственного университета им. Алексеева победила в первом отборочном туре Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ-2018».
Уникальная разработка студентов представляет собой наземное автономное транспортное средство, которое оснащено системами адаптивной подвижности. Оператор дистанционно управляет комплексом, хотя машина может перемещаться самостоятельно в автономном режиме. Робототехнический комплекс, представляющий собой шестиколесную платформу, стал новым этапом работы над мобильным мониторингом прибрежной зоны. Аналогов этого устройства в России нет.
— Внедрение автономности в комплекс позволит ему полностью раскрыть свой потенциал, — утверждает капитан команды Виталий Кузин. — Уникальность комплекса в том, что одна платформа имеет набор сменных движителей (гусеничный, роторно-винтовой, колесный) для движения в разных условиях плотности грунта прибрежной зоны и любых климатических условиях.
Платформа оснащена метеостанцией для получения метеоданных, радиолокационной станцией для сканирования и сбора волновой статистики участков прибрежной зоны моря/океана. Эти данные помогают снизить затраты на строительство прибрежной инфраструктуры.
Идею и проект нижегородских студентов планируется использовать в дальнейшем для выполнения проектов «Группы ГАЗ» по разработке и изготовлению опытного образца беспилотного электромобиля.
Своё устройство молодые нижегородцы продемонстрируют в финале фестиваля, который пройдёт в Москве в конце года. Финалисты получат дипломы участников финального этапа фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ», а победители и призёры получат дипломы Министерства образования и науки РФ совместно с ценными призами.