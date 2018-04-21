Студенты политеха собрали робота, который патрулирует прибрежную зону

Команда студентов-разработчиков из Нижегородского государственного университета им. Алексеева победила в первом отборочном туре Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ-2018».

Уникальная разработка студентов представляет собой наземное автономное транспортное средство, которое оснащено системами адаптивной подвижности. Оператор дистанционно управляет комплексом, хотя машина может перемещаться самостоятельно в автономном режиме. Робототехнический комплекс, представляющий собой шестиколесную платформу, стал новым этапом работы над мобильным мониторингом прибрежной зоны. Аналогов этого устройства в России нет.

— Внедрение автономности в комплекс позволит ему полностью раскрыть свой потенциал, — утверждает капитан команды Виталий Кузин. — Уникальность комплекса в том, что одна платформа имеет набор сменных движителей (гусеничный, роторно-винтовой, колесный) для движения в разных условиях плотности грунта прибрежной зоны и любых климатических условиях.

Платформа оснащена метеостанцией для получения метеоданных, радиолокационной станцией для сканирования и сбора волновой статистики участков прибрежной зоны моря/океана. Эти данные помогают снизить затраты на строительство прибрежной инфраструктуры.

Идею и проект нижегородских студентов планируется использовать в дальнейшем для выполнения проектов « Группы ГАЗ » по разработке и изготовлению опытного образца беспилотного электромобиля.