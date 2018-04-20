Студенты нижегородского Политеха представили уникальное транспортное средство на «ВУЗПРОМФЕСТ-2018» 

Команда студентов Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева стала победителем первого отборочного тура всероссийского студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ — 2018», который завершился 18 апреля в Екатеринбурге.
Студенты представили уникальную разработку — наземное автономное транспортное средство, оснащенное системами адаптивной подвижности. Оно представляет собой шестиколесную платформу и может управляться оператором или двигаться автономно. Проект стал новым этапом работы над мобильным робототехническим комплексом мониторинга прибрежной зоны, который не имеет аналогов в России.
Перспективность изобретения была отмечена заместителем председателя комитета по коммерциализации и внедрению результатов интеллектуальной деятельности Всероссийского общества изобретений и рационализаторов Олегом Лапшиным, генеральным директором ЗАО «Интеллектуальная механика» Андреем Власовым и другими экспертами федерального уровня. Результаты работы команды НГТУ также будут в дальнейшем использоваться при выполнении проектов группы ГАЗ по разработке и изготовлению опытного образца беспилотного электромобиля.