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Вопрос о поставке С-300 Сирии рассматривался всегда, заявил Богданов
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Вопрос о поставке С-300 Сирии рассматривался всегда, заявил Богданов 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вопрос поставок Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 рассматривался всегда, заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
"Он (вопрос о поставках — ред.) давно рассматривался", — сказал Богданов.
По словам замглавы МИД РФ, сирийцы должны защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
Вместе с тем, Богданов признался, что ему неизвестно о том, принято или не принято решение о передаче С-300 Дамаску.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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