Вопрос о поставке С-300 Сирии рассматривался всегда, заявил Богданов

"Он (вопрос о поставках — ред.) давно рассматривался", — сказал Богданов.

По словам замглавы МИД РФ, сирийцы должны защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Вместе с тем, Богданов признался, что ему неизвестно о том, принято или не принято решение о передаче С-300 Дамаску

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