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О космических технологиях будущего расскажут в вузе на Волоколамке
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О космических технологиях будущего расскажут в вузе на Волоколамке 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Экскурсия и мастер-класс «Космические технологии в XXI веке» состоится в Московском авиационном институте 21 апреля. Зарегистрироваться можно через сайт проекта «Университетские субботы».
«Мировые приоритеты нашей страны в аэрокосмической области и в сфере космических технологий являются признанными и общеизвестными, — говорится в анонсе на сайте проекта. — Космические системы разного назначения и различных классов, робототехнические комплексы, предназначенные для космического использования — это передний край развития науки и техники. На мероприятии участникам будут представлены современные возможности и гигантские перспективы развития космических технологий».
Целевая аудитория: школьники старше седьмых классов.
Вход на мероприятие по предварительной регистрации: http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/24616. Наличие паспорта обязательно.
Начало в 15.30. Адрес: Волоколамское шоссе, дом 4, корпус 6. (ео)
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