Нилов прокомментировал идею ввести стоячие места в самолётах

«Не нужно подхватывать всякие бредни, потому что по многим параметрам стоячие места в самолёте для российских масштабов — это бред», — скептично заметил депутат.

Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что российские лоукостер «Победа» планирует установить в новых самолётах оборудование, которое позволит пассажиру лететь стоя. Такое нововведение позволит удешевить билеты, считают в компании. При этом в «Победе» уточняют, что внедрят стоячие места только при условии их сертификации и безопасности.

Прототип такого «стоячего» кресла недавно презентовала итальянская фирма Aviointeriors. Оно представляет собой спинку с подлокотниками и небольшое сиденье, похожее на велосипедное. На эту конструкцию пассажир сможет облокотиться во время полёта.

Но то, что удобно и практично для компактной Европы, не всегда является таковым для необъятной России , считает Олег Нилов. Где-то в Италии рейс может занимать 10-15 минут, чтобы перелететь из города в город, но в России большая часть рейсов занимает несколько часов. Предлагать пассажирам всё это время стоять — не совсем правильно, отметил парламентарий.

«Можно ещё предложить размещать людей как селёдки в банке, можно пластами укладывать пассажиров в несколько слоёв. Не нужно смешить и раздражать наших людей», — сыронизировал Олег Нилов.

По его словам, что из западного опыта действительно стоит перенять российским авиакомпаниям, так это ценовую политику. Он указал, что стоимость билетов должна рассчитываться исходя из среднего размера доходов граждан: «В Европе, Америке, Канаде это считаные проценты от месячного среднего дохода. У нас же это и 50, а бывает и 100 процентов, если это большие перелёты. Поэтому, главное, конечно, низкая цена, но снижать её нужно совершенно не таким путём».

Если же перевозчики хотят привлечь клиентов новыми разработками, то думать им нужно совершенно в другую сторону, отметил Олег Нилов.

«Когда перелёт занимает 10 часов, то даже кресла в бизнес-классе не помогают человеку без потрясений перенести это испытание. В обратную сторону думайте, господа хорошие! Нужны лежачие места, комфортные, но по минимальным ценам», — обратился он к авиакомпаниям.