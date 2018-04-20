Ещё
Нилов прокомментировал идею ввести стоячие места в самолётах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нилов прокомментировал идею ввести стоячие места в самолётах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Для российских реалий идея оборудовать самолёты стоячими местами совершенно не подходит, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета по контролю и Регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия»).
«Не нужно подхватывать всякие бредни, потому что по многим параметрам стоячие места в самолёте для российских масштабов — это бред», — скептично заметил депутат.
Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что российские лоукостер «Победа» планирует установить в новых самолётах оборудование, которое позволит пассажиру лететь стоя. Такое нововведение позволит удешевить билеты, считают в компании. При этом в «Победе» уточняют, что внедрят стоячие места только при условии их сертификации и безопасности.
Прототип такого «стоячего» кресла недавно презентовала итальянская фирма Aviointeriors. Оно представляет собой спинку с подлокотниками и небольшое сиденье, похожее на велосипедное. На эту конструкцию пассажир сможет облокотиться во время полёта.
Но то, что удобно и практично для компактной Европы, не всегда является таковым для необъятной России, считает Олег Нилов. Где-то в Италии рейс может занимать 10-15 минут, чтобы перелететь из города в город, но в России большая часть рейсов занимает несколько часов. Предлагать пассажирам всё это время стоять — не совсем правильно, отметил парламентарий.
«Можно ещё предложить размещать людей как селёдки в банке, можно пластами укладывать пассажиров в несколько слоёв. Не нужно смешить и раздражать наших людей», — сыронизировал Олег Нилов.
По его словам, что из западного опыта действительно стоит перенять российским авиакомпаниям, так это ценовую политику. Он указал, что стоимость билетов должна рассчитываться исходя из среднего размера доходов граждан: «В Европе, Америке, Канаде это считаные проценты от месячного среднего дохода. У нас же это и 50, а бывает и 100 процентов, если это большие перелёты. Поэтому, главное, конечно, низкая цена, но снижать её нужно совершенно не таким путём».
Если же перевозчики хотят привлечь клиентов новыми разработками, то думать им нужно совершенно в другую сторону, отметил Олег Нилов.
«Когда перелёт занимает 10 часов, то даже кресла в бизнес-классе не помогают человеку без потрясений перенести это испытание. В обратную сторону думайте, господа хорошие! Нужны лежачие места, комфортные, но по минимальным ценам», — обратился он к авиакомпаниям.
Парламентская газета: последние новости
Трамп рассказал, когда США введут новые антироссийские санкции В самолётах появятся стоячие места Вячеслав Володин: контрсанкции коснутся только тех товаров, которые Россия может заменить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота302
Безопасность России оказалась под угрозой93
Порошенко пригрозил крымчанам103
Боевики сдались после ударов ВКС РФ45
Асад принял решение после атаки по Сирии37
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение