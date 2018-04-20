Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». УрФО. Выпуск № 396

Молочники задействовали административный ресурс для давления на Ковпака

Злые языки рассказывают, будто поставщики молока, не получившие контрактов с сетью супермаркетов «Кировский», начали борьбу с одним из его владельцев — Львом Ковпаком. Для этого молочники якобы используют связи в Росалкогольрегулировании. Некоторые слухмейкеры припоминают, что пару лет назад ведомство уже затягивало продление лицензии оптовой компании «Прометей», также принадлежавшей Ковпаку. Наблюдатели предлагают посмотреть, изменится ли в ближайшее время молочный ассортимент «Кировского».

Комментарии: первый раз слышу

Сам Лев Ковпак заверил корреспондента «ФедералПресс» , что после избрания в Госдуму не принимает участия в управлении активами. «Для меня это новость, я в первый раз слышу», — прокомментировал он слух о проблемах с лицензией.

Ходят слухи, что арест бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана, которого подозревают в получении взятки от строительной фирмы, серьезно испугал ряд местных чиновников. Якобы в начале этой неделе сразу несколько сотрудников мэрии написали заявление на увольнение. Говорят, среди струсивших — замглавы администрации по муниципальному управлению Дмитрий Крючков, замглавы администрации по ЖКХ Артур Гузаиров, председатель комитета по управлению имуществом Татьяна Максименко и начальник УЖКХ Марина Шолохова. Правда, немного поразмыслив, все четверо заявления отозвали, обсуждают сплетники. Говорят, что испугался чего-то и глава Первоуральска Валерий Хорев , так как с понедельника в администрации его никто не видел.

Комментарии: в отпуске

«Валерий Александрович находится в официальном двухнедельном отпуске», — рассказали корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе мэрии.

Прокуратура Арамили заинтересуется доходами депутатов

Надзорные органы в Арамили якобы проявили интерес к налоговым декларациям депутатов. Якобы прокуратуру поразил слишком маленький заработок некоторых народных избранников. Так, например, Марина Мишарина задекларировала доход в размере 5 750 рублей в месяц, что ниже прожиточного минимума. А Дмитрий Сурин задекларировал доход около 8,5 тыс. рублей ежемесячно. Почти такую же зарплату указал и Сергей Царев.

Комментариев нет Оперативно прокомментировать ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» в облпрокуратуре не смогли.

В «Читай-Городе» обнаружили хищение

Говорят, что в одном из екатеринбургских книжных магазинов федеральной сети «Читай-Город» недавно нашли крупную недостачу. «Пропало почти 80 тыс. выручки, все думают на руководителя, так как доступ имел только он. Из-за пропажи денег зарплату выдали чуть позже обычного. Сейчас идет служебная проверка», — сообщил корреспонденту «ФедералПресс» один из сотрудников. Он предполагает, что руководство сети не будет предавать историю огласке.

Комментариев нет В «Читай-Городе» корреспонденту «ФедералПресс» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

На этой неделе бизнес-тусовка Челябинска оживленно обсуждала слух о намерении финансовой группы ВТБ купить агрохолдинг «Макфа» , бенефициарами которого является семья экс-губернатора Михаила Юревича. Планы ВТБ выглядят реальными, тем более, что несколько недель назад официально была подтверждена сделка по покупке банком другого актива бывшего главы региона — сети супермаркетов «Проспект». Как сообщают наши источники, финансисты ВТБ считают «макаронный» бизнес Юревичей достаточно перспективным направлением. Особенно в условиях санкционной войны: как себя поведут чистые финансы, предсказать невозможно, а вот продукты питания — это товар, спрос на который не упадет никогда и останется стабильным при любых колебаниях цен.

Комментарии: никто не режет несущую золотые яйца курицу

В пресс-службе «Макфы» слухи о готовящейся сделке с ВТБ «ФедералПресс» категорически опровергли. «Полная чушь, — заявила представитель „Макфы“ Юлия Бобылева . — У холдинга устойчивые позиции, нужды в продаже нет. Просто кто-то из недоброжелателей занимается инсинуациями».

Марина Карелина расстается не только с думой, но и с супругом

Демарш городского депутата Марины Карелиной, на прошлой неделе заявившей о выходе из челябинской думы, вызвал естественный интерес у политического бомонда города. На сегодня большинство источников сходятся на том, что распространявшиеся сначала слухи о намерении четы Карелиных продать бизнес и уехать из области не имеют с действительностью ничего общего. «Марина Владимировна своим уходом пытается решить не экономическую и не политическую, а сугубо личную, семейную проблему, — заявляет источник в Центральном райсовете депутатов. — Уточнять она отказывается, но, по слухам, семья Александра и Марины на грани развода, и сдача дамой депутатского мандата — это попытка найти компромисс с мужем, так и не вписавшимся в нынешнюю политическую тусовку».

Комментариев нет Связаться с Мариной или Александром Карелиными не удалось. В совете депутатов Центрального района только подтверждают, что устраивать довыборы из-за Карелиной не собираются, то есть до сентября 2019 года представительство района в гордуме останется в меньшинстве.

У челябинского архитектора Ющенко появился прогрессивный оппонент

Московский инвестор «РВМ Капитал» расширяет свое присутствие в Челябинске: участвует в таких проектах, как Уральская высокоскоростная магистраль и создание платных парковок, а также профинансирует строительство набережной. Вот только с главным архитектором города директор «РВМ Капитал», говорят, по-разному видят развитие города, и молодой предприниматель даже публично высказывает более прогрессивные идеи, которые идут вразрез с некоторыми решениями южноуральских властей. Так, представители мэрии решили построить подземный переход в районе краеведческого музея, а инвестор заявил, что загонять людей под землю в угоду автотранспорту — это не современно.

Комментарии: мы в диалоге

«Мне ничего не навязывают, меня слышат на всех уровнях власти: и в городе, и в области, — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» руководитель группы проектных активов инвестиционной группы «РВМ Капитал» Алексей Павлюк. — При губернаторе созданы рабочие группы, на которые я вносил ряд вопросов, и они решались в нашу пользу».

Глава района Галина Гаврилова конфликтует с Бурматовым

Ходят слухи, что глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова утратила поддержку депутата Государственной думы Владимира Бурматова. Причина якобы в том, что она не соблюдает достигнутых ранее договоренностей и ведет себя слишком самостоятельно, не прислушиваясь к замечаниям и обращениям народных избранников, в том числе из райсовета. По разговорам в районе, у Гавриловой непростые отношения с Борисом и Михаилом Видгофами, и конфликт Бурматова с женщиной-политиком может укрепить дружбу мужчин. Вместе они якобы уже согласовали с главой Челябинска Евгением Тефтелевым список кандидатов в депутаты районного собрания, откуда были исключены все креатуры Гавриловой.

Комментариев нет Владимир Бурматов отказался комментировать информацию. В администрации Тракторозаводского района сообщили, что Галина Гаврилова в настоящее время находится в отпуске и недоступна для общения.

В челябинском штабе Навального опять разброд и шатание

Слухмейкеры в очередной раз говорят о несогласованности в действиях активистов штаба Навального в Челябинске. Они затеяли 5 мая провести акцию «Он вам не царь», но якобы по-разному поняли ее цели и саму суть. Активист Борис Золотаревский подал в мэрию уведомление о митинге и шествии, поспешив при этом записать видеообращение. В нем заявил, что оппозиционеры будут выступать против действующей в регионе власти. При этом руководитель штаба Алексей Табалов выставил к комментарию предстоящего события карикатуру с изображением президента России Владимира Путина . В итоге, кого именно имеют в виду организаторы акции «Он нам не царь», непонятно.

Комментарии: акцию все равно проведем

«Акция приурочена к инаугурации Путина. Это видеообращение было инициативой Бориса, у него, видимо, взгляды больше на мирной повестке сконцентрированы. Путин же у нас коллективный, и, когда мы говорим о нем, думаем о региональных и местных проблемах, поэтому вполне вероятно, что мы будем говорить и о местной повестке. Мы намерены провести акцию независимо от того, согласуют ли ее городские власти», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» Алексей Табалов.

Главу Чебаркуля хотят привлечь к уголовной ответственности

Говорят, депутаты Совета депутатов Чебаркульского городского округа настолько разругались с местным главой, что готовы не просто поставить вопрос о его отставке, но даже инициировать уголовное разбирательство. Слухмейкеры заявляют, что привести к мэру Сергею Ковригину может ниточка, которая тянется от находящейся под следствием женщины, которая работала главным бухгалтером частной компании-преемницы «Чебаркульводоканала». Речь может идти о злоупотреблении должностными полномочиями. Источники «ФедералПресс» сообщают, что заявления в Генеральную и областную прокуратуру уже направлены.

Комментарии: есть подозрение

«Я знаю ситуацию, — рассказал «ФедералПресс» чебаркульский депутат Александр Кузнецов , недавно уволенный главой города из МКУ «Благоустройство». — Мэр сделает и уже сделал все, чтобы уйти от ответственности, потому что все приказы подписывали его подчиненные. Хотя все эти схемы с дроблением «Водоканала» придумал он со своим одноклассником Пикельным. Они создали «оошки»-однодневки, которым глава города дал распоряжение отдать все сети города. Эти компании взимают плату с населения, суммы немалые, однако город с этого ничего не имеет».

Главврача пластовской больницы заподозрили в растратах

Жители Пласта обвиняют главврача городской больницы. Марина Кондрашкина привлекла внимание правоохранительных органов : в 2017 году ее учреждение закупило у местной компании три компьютера для скорой помощи по подозрительно высокой цене. Как сообщают сотрудники горбольницы, программа «автоматизации деятельности станций скорой помощи» обошлась сравнительно небольшому городку в 701,5 тыс. рублей.

«На эти деньги были куплены три обычных системных блока, — утверждает источник. — Более того, в закупке численность населения района была завышена почти вдвое: с 25 тысяч человек до 43 тысяч человек». Источник добавляет, что покупка выглядит тем более странно, что на весь город Пласт реально работают только два экипажа скорой помощи, плюс еще один — в Степнинском поселении. Для такой бедной системы три «суперкомпьютера» — непозволительная роскошь, полагают медики. Поэтому в межмуниципальный следственный отдел по Южноуральску уже ушло соответствующее письмо. Правда, анонимное.

Комментарии: это дела муниципальные

В региональном следственном управлении и Южноуральском межмуниципальном СО СКР не смогли прокомментировать, начата ли проверка по факту сомнительной закупки.

Курганский завод цветного литья закрывают

Слухачи обсуждают возможное банкротство Курганского завода цветного литья. При этом кто-то вспоминает, что «предприятие банкротили, работники на 2/3 сидят»; другие интересуются, «почему профсоюз людей не защищает»; а третьи считают, что «его вот-вот закроют»

Комментарии: заявок на сокращение не было

«Заявок на сокращение работников завода не было», — сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в областном департаменте промышленности. Но напомнили, что в январе арбитражный суд ХМАО удовлетворил иск банка «Открытие» и взыскал более 1,8 млрд рублей с шести российских юрлиц, в том числе, и с ООО «Завод цветного литья — передовые технологии» ( Курган ).

А заместитель Федерации профсоюзов Курганской области Сергей Кузнецов сообщил «ФедералПресс», что «на этом предприятии нет профсоюзной организации, хотя мы неоднократно предлагали создать ее на заводе».

Депутаты Кургана решили накопить денег на выборы — 2019

Злые языки судачат по поводу проекта закона, который курганские депутаты на этой неделе предложили в Курганскую областную думу. Он называется «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Курганской области». Из названия слухмейкеры вычитали вывод, что «депутатам надоело работать бесплатно — хотят материальной компенсации за свои труды». Они же намекают, что парламентарии уже сегодня думают о расходах на выборную кампанию, которая пройдет в Кургане в 2019 году.

Комментарии: ничего подобного

В аппарате главы Кургана корреспонденту «ФедералПресс» категорически опровергли такой слух, отметив, что «законопроект разработан в соответствии с совместным планом взаимодействия думы Кургана и областного Законодательного собрания и рассчитан на создание нормативной базы для деятельности выборных лиц местной власти всей области».

Западная Сибирь

Тобольск ждет затопление — вся ливневка забита мусором

Весна в этом году в Тобольске выдалась медленная, затяжная. В первый же большой дождь город утонет, уверены тобольские любители сплетен. Говорят, что ливневая канализация в городе не чистилась и не промывалась со времен перестройки. Трубы забиты песком, мусором и грязью.

Комментарии: надо изучить этот вопрос

«Надо изучить этот вопрос, промониторить», — сообщил «ФедералПресс» председатель комитета капитального строительства горадминистрации Юрий Вавакин.

Тюменский бизнес поддерживает смену руководства регионального УФНС

Несмотря на отсутствие официального подтверждения информации о задержании руководителя областного управления федеральной налоговой службы Тамары Зыковой, в предпринимательской среде охотно верят в правдивость слухов и считают, что одной из возможных причин такого поворота стало чрезмерное давление налоговиков на крупный, значимый для региона бизнес, а также на малые предприятия. Недовольство подходами фискальной службы высказывали даже некоторые депутаты Тюменской областной думы, которые руководят промышленными компаниями. Впрочем, были и те, кто ее поддерживал.

Комментарии: налоговая работает по закону

Один из представителей органов власти отмечает, что Тамара Зыкова много лет проработала в системе и добилась определенного авторитета. На этом фоне информация о ее задержании выглядит странной: «Тамару Александровну знаю 30 лет. Это очень объективный человек. Когда-то налоговая вела себя по-хамски. Сегодня это ведомство, с моей точки зрения, действует строго по закону», — сказал он.

Вартовчан в «добровольно-приказном» порядке отправят на майский парад

В День Победы на парад в Нижневартовске традиционно выйдут тысячи горожан. Однако, как сообщили агентству сразу несколько источников, людей туда направляют в «добровольно-приказном» порядке. Рядовые сотрудники как минимум двух муниципальных учреждений города и одного коммерческого предприятия подтвердили, что руководство прямо сказало прийти на Парад Победы «для массовости».

Комментариев нет Организацию мелких предпринимателей Сургута исключили из ТПП из-за конфликта руководителей

В городском бизнес-сообществе поговаривают, что Ассоциация частных предпринимателей, объединяющая более ста представителей коммерции и сферы услуг, недавно была исключена из списка членов Сургутской торгово-промышленной палаты. Якобы причиной стал личный конфликт руководителя объединения Леонида Тарабанова с председателем Совета СТПП Владимиром Болотовым, имевший место на одном из «круглых столов» для предпринимателей. Участники мероприятия рассказывают, что Тарабанов обвинил Болотова в предательстве интересов бизнеса и лоббировании решений администрации, направленных против мелких предпринимателей. В свою очередь глава Совета СТПП назвал Тарабанова «мошенником», который намеренно вводит в заблуждение членов своей Ассоциации, не предоставляя полной информации о деятельности организации. После чего Тарабанов подал в суд на Болотова иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В то же время Ассоциация частных предпринимателей Сургута лишилась коллективного членства в ТПП.

Комментарии: пусть восстановят юридический статус

«Как стало известно в декабре прошлого года, Ассоциация частных предпринимателей в 2000 году была ликвидирована по решению суда, и все эти 18 лет ее бессменный руководитель позиционировал себя как руководитель действующей компании. Нас эта ситуация не устраивает, мы в Торгово-промышленной палате за то, чтобы сведения были актуальные. Если компания была ликвидирована, то мы не можем их в составе членов держать. Пусть восстанавливают свой статус, регистрируются в Минюсте и — добро пожаловать! — мы готовы их принять. В то же время работу с этой категорией предпринимателей мы продолжаем, многие из них являются напрямую членами ТПП», — рассказал председатель Совета СТПП Владимир Болотов.

Чиновники «матрешки» пренебрегли блокировкой Telegram

Главная тема недели — непрекращающиеся и безуспешные попытки Роскомнадзора заблокировать интернет-мессенджер Telegram — не обошла стороной и повестку тюменской «матрешки». Как рассказывают собеседники агентства, по сути, чиновники всех трех регионов массово пренебрегают официальном запретом мессенджера в России . «Достаточно зайти в раздел „Контакты“ — сразу видно, кто и когда был в сети последний раз. Примеры называть не буду, некрасиво. Ладно бы простые люди, но тут же именно госслужащие из руководящих эшелонов: главы городов, депутаты любых уровней, члены правительств, пресс-службы, да кто угодно. Конечно, если присмотреться, то многие не заходили уже по три-четыре дня, иные и с начала недели. Хочется верить, что люди действительно решили: раз уж запретили, то надо удалять аккаунты и программу, переходить куда-то еще. Но не верится абсолютно», — делится мнением собеседник издания.

Комментариев нет Оппозиция хочет примкнуть к митингующим «ипотечникам»

22 апреля, в день рождения «отца мировой революции», в крупнейших городах ХМАО пройдут согласованные митинги. На улицы Нижневартовска, Нефтеюганска Урая , Советского и Сургута выйдут недовольные реализацией программ «Улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан», «Доступное жилье молодым» и «Улучшение жилищных условий для населения ХМАО-Югры». Люди протестуют против лишения их возможности использования социальной выплаты на погашение ипотечных кредитов. По мнению слухачей, к организаторам митингов примкнули оппозиционные силы ХМАО, пытающиеся на проблемах «ипотечников» решить свои политические задачи.

Комментарии: сложно сказать