Патрушев предложил создать в России опережающий научно-технический задел 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В России в ответ на ужесточение политики США необходимо создать условия для формирования опережающего научно-технического задела, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по проблемам стратегического планирования, Патрушев указал на необходимость «создать условия для развития фундаментальной науки и формирования опережающего научно-технического задела».
Также, по словам Патрушева, которые цитирует пресс-служба аппарата СБ, требуется обеспечить энергетическую безопасность.
"Повысить эффективность реализации программ импортозамещения в военном и в гражданском секторах экономики нашей страны", — добавил Патрушев.