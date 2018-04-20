Патрушев предложил создать в России опережающий научно-технический задел

Выступая на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по проблемам стратегического планирования, Патрушев указал на необходимость «создать условия для развития фундаментальной науки и формирования опережающего научно-технического задела».

Также, по словам Патрушева, которые цитирует пресс-служба аппарата СБ, требуется обеспечить энергетическую безопасность.

"Повысить эффективность реализации программ импортозамещения в военном и в гражданском секторах экономики нашей страны", — добавил Патрушев.