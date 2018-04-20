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Патрушев предложил создать в России опережающий научно-технический задел
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Патрушев предложил создать в России опережающий научно-технический задел 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В России в ответ на ужесточение политики США необходимо создать условия для формирования опережающего научно-технического задела, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по проблемам стратегического планирования, Патрушев указал на необходимость «создать условия для развития фундаментальной науки и формирования опережающего научно-технического задела».
Также, по словам Патрушева, которые цитирует пресс-служба аппарата СБ, требуется обеспечить энергетическую безопасность.
"Повысить эффективность реализации программ импортозамещения в военном и в гражданском секторах экономики нашей страны", — добавил Патрушев.
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