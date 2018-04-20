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Ответ Вашингтону: Москва может объявить репатриацию доходов
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Ответ Вашингтону: Москва может объявить репатриацию доходов 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Предложение о репатриации доходов компаний и физических лиц из США звучало среди прочих на совещании в Госдуме с представителями деловых и экспертных кругов, посвященном обсуждению законопроекта об ответных мерах на санкционную политику Вашингтона.
Об этом сообщил ТАСС один из участников состоявшейся 20 апреля встречи.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал общественность о том, что нижняя палата отечественного парламента может расширить полномочия кабинету министров — в рамках доработки к принятию контрсанкционного законопроекта, которое планируется провести 15 мая.
Володин напомнил, что документ дает правительству 16 полномочий для защиты интересов, прав и свобод граждан РФ. Среди них — запрет на поставки в Россию лекарств, алкоголя и табака, сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров, технологического оборудования и программного обеспечения из США и стран, поддерживающих политику Вашингтона.
Исключение будет сделано на ввоз в страну этих предметов «целей личного пользования». Планируется также сократить сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении. Предусматривается введение списков американцев, которым будет закрыт въезд в Россию. Оговаривается, что ответные меры будут вводиться правительством по решению президента РФ.
Данные меры планируются в ответ на новые антироссийские санкции, введенные руководством США.
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