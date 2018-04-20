Ответ Вашингтону: Москва может объявить репатриацию доходов

Предложение о репатриации доходов компаний и физических лиц из США звучало среди прочих на совещании в Госдуме с представителями деловых и экспертных кругов, посвященном обсуждению законопроекта об ответных мерах на санкционную политику Вашингтона.

Об этом сообщил ТАСС один из участников состоявшейся 20 апреля встречи.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал общественность о том, что нижняя палата отечественного парламента может расширить полномочия кабинету министров — в рамках доработки к принятию контрсанкционного законопроекта, которое планируется провести 15 мая.

Володин напомнил, что документ дает правительству 16 полномочий для защиты интересов, прав и свобод граждан РФ . Среди них — запрет на поставки в Россию лекарств, алкоголя и табака, сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров, технологического оборудования и программного обеспечения из США и стран, поддерживающих политику Вашингтона.

Исключение будет сделано на ввоз в страну этих предметов «целей личного пользования». Планируется также сократить сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении. Предусматривается введение списков американцев, которым будет закрыт въезд в Россию. Оговаривается, что ответные меры будут вводиться правительством по решению президента РФ.

Данные меры планируются в ответ на новые антироссийские санкции, введенные руководством США.