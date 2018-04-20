Ещё
Жить в Ивантеевке: тосковать о соке «из конусов» и гордиться хлебом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жить в Ивантеевке: тосковать о соке «из конусов» и гордиться хлебом 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На рубеже 19-20 веков Ивантеевка славилась текстилем, в советские годы — хлебом, а в 90-е — бандитскими разборками. В нулевых все, кроме хлеба, сошло на нет. Чем сейчас живет Ивантеевка и с какими проблемами сталкиваются жители, РИАМО рассказал фотограф Михаил Аленин, почти 30 лет живущий в Ивантеевке.
Жить в Сергиевом Посаде: ходить в Лавру без туристов и обедать у любимого ресторатора>>
Возродившийся парк
Мы переехали в Ивантеевку в 1983 году из Солнечногорского района.
Одно из ярких воспоминаний детства — это прогулки по центральному городскому парку культуры и отдыха, который в советское время носил имя В. И. Ленина. Он у нас огромный, около 40 гектаров, второй по величине в Московской области после Ногинского.
Во времена моего детства там были аттракционы, карусели и питьевые фонтанчики, один из которых продержался очень долго, до середины 2000-х годов, когда уже не было ни аттракционов, ни каруселей. Долгое время парк пребывал в запустении, там было грязно, темно, лавочки оккупировали алкаши. Гулять там было неприятно. Но после урагана в мае 2017 года, когда парк буквально разнесло, на него наконец-то обратили внимание. Сейчас там стало светло, чисто, появились новые скамейки и дорожки.
Разработан проект планировки парка до 2021 года, и к тому времени, возможно, он вернет былую славу. По проекту там должны появиться велодорожки, аттракционы, зеленый театр, пляж, лодочная станция и многое другое.
Жить в Новом Городке — кормить белок в лесу и смотреть на «Русских витязей» с балкона>>
Гастроном из детства
Наша квартира расположена в центре города — рядом с Первомайской площадью, и там всегда было максимум цивилизации. Главное — большой «Гастроном», с продуктами на первом этаже и полупустой галантереей на втором этаже. Там было приятно побродить и купить какую-нибудь мелочь, типа трубочек для коктейлей.
Но главное воспоминание — это соки на розлив из больших стеклянных конусов, наподобие тех, из которых сейчас продают лимонад в ГУМе. Кстати, сок тогда был свежий, без консервантов, мой любимый вкус — мандариновый. Такого сока с тех пор я никогда не пробовал…
К середине 90-х на втором этаже появилась сеть магазинов бытовой электроники и универсам. Это был первый в городе супермаркет в формате cash and carry, с отличным ассортиментом. Потом собственник здания решил его снести, и на его месте в 2013 году появился огромный ТРЦ «Гагарин». Сейчас он самый большой в Ивантеевке. Там есть сетевые магазины одежды, популярный фастфуд, огромный супермаркет «Виктория» и кинотеатр.
Раньше кинотеатр был в ДК «Юбилейный», но с конца 90-х киносеансы прекратилось на 15-20 лет. Поэтому кинотеатру в «Гагарине» местные жители, да и жители окрестных городов, очень рады.
Там же расположен самый статусный и топовый ресторан города — Dolce Look с дизайнерским интерьером, панорамным видом и отличной кухней. Неплохие кафе в городе есть, но уже без претензии на белые салфетки и официантов.
Жить в Хотькове: ходить пешком и любоваться «открыточными» видами >>
Машина времени
Во времена моего детства в городе был огромный «Детский мир», микроаналог Детского мира на Лубянке. Это место было чистилищем для кошельков родителей и центром притяжения юных ивантеевцев.
А в торце магазина было детское мини-кафе, где продавали пирожные, мороженое и газировку. На стенах были нарисованы прикольные коричневые обезьянки и стояли высокие столики, как во взрослых кафе. Потом там продавали ткани, комиссионные товары. Спустя годы, когда «Детский мир» стоял в руинах, я оказался в этом месте и на какое-то время, как на машине времени, перенесся в любимое кафе из детства.
Тогда я сделал фото и выложил его в интернет-сообществе жителей Ивантеевки, предложив угадать, где это. В течении полугода никто не мог вспомнить, в итоге лишь одна девушка дала правильный ответ.
Сейчас в бывшем «Детском мире» находится отделение Сбербанка, а на месте детского кафе — вип-переговорка для клиентов.
Жить в Лыткарине — не бояться «призрака невесты» и учиться в Москве >>
Учиться в своем городе
Я учился в городской школе № 5, но заканчивал уже другую. Из первой школы пришлось уйти, так как после 9-го класса нам дали понять, что «без конвертов» доучивать до 11-го класса никто не будет. Поэтому я перешел в старейшую школу № 1 — там приняли без блата, в те времена это считалось удивительным. Вскоре у нас появилась специализация: один выпускной класс — медицинское дело, второй — юриспруденция.
Сейчас школа №1 стала более современной, там есть и интерактивные доски, и электронные дневники, и пропускная система по карточкам. Но, судя по отзывам, родители не очень довольны работой преподавательского состава, то же говорят и о школе №5. Отзывы о школах и гимназиях весьма противоречивые, но выбор, безусловно, есть. Некоторые предпочитают частные школы в соседних городах.
После школы я поступил на юрфак местного вуза — ГАСБУ (Государственная академия сферы быта и услуг), сейчас это филиал РГУТИС (Российский государственный университет туризма и сервиса).
В городе работает замечательный Ивантеевский промышленно-экономический колледж (ИПЭК), филиал Московского политеха. Там и раньше давали неплохое образование по специальностям бухгалтер, швейное дело, автодело. Сейчас стало еще лучше — повысилась оснащенность, улучшился преподавательский состав. Поэтому можно получить отличную специальность в городе и не ездить в Москву.
Жить в Электростали: тусоваться на съемках кино и строить карьеру на заводе >>
Неофициальный символ города
В центре города находится историческая башенка «Ключ с флюгером» — это неофициальный символ Ивантеевки, ее изображают на сувенирах, а городские сообщества берут ее изображение себе на аватарку. Ее построили в начале ХХ века по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева, одного из авторов проекта гостиницы «Метрополь» в Москве, Ярославского вокзала и других известных построек. В свое время башенка служила опорой для входных ворот на двор усадьбы купца Владимира Лыжина — владельца ивантеевской тонкосуконной фабрики.
Кекушев разработал для Ивантеевки целый градостроительный комплекс, в том числе дом для служащих, жилая фабричная казарма, корпус тонкосуконной фабрики. Все они расположены в Детском проезде. А вот дача фабриканта Лыжина в стиле модерн, построенная также по его проекту, сгорела в 2008 году, когда там работал ресторан «Русская усадьба». Сейчас ведутся разговоры о ее восстановлении.
Детский проезд — это часть туристического маршрута в Ивантеевке. Рядом расположен Храм Смоленской иконы Божией матери и культурно-досуговый центр «Первомайский», где проводится огромное количество культурных мероприятий.
В Детском проезде сохранилось много исторических зданий эпохи фабриканта Лыжина. Одно из них — желтое трехэтажное здание, бывшее общежитие для рабочих, который в народе называется «Белая спальня». В этом доме до сих пор живут люди, хотя он находится в плаченом состоянии. Статус памятника архитектуры, кажется, еще больше отодвигает сроки его реконструкции, а у жителей из-за этого нет права сделать там капремонт своими силами.
Детский проезд — место хоть и любимое, но многие постройки находятся в ужасном состоянии и ждут реставрации.
Жить в Химках — не ездить на машине и ходить под парусом>>
«Ивантеевское гетто»
Любимых мест у меня в городе много, это практически весь центр. Проще назвать нелюбимые. Среди них — микрорайоны Детская (не путать с Детским проездом) и Бережок. Последний — это новый район с новостройками на окраине города, на месте бараков. Для меня Бережок — это синоним «ивантеевского гетто». Новостройки стоят на очень маленькой площади, впритык друг к другу, с полным отсутствием инфраструктуры. Туда не подъедет ни пожарная, ни скорая. Его заселили очень оперативно, многие получили там квартиры по венным контрактам. Это место окружено болотами, жить там неблагоприятно.
Есть и положительный пример того, как новое строительство облагораживает район. Так случилось с районом ФУБРы (название пошло от Фонда Улучшения Быта Рабочих), запущенным районом хрущевок и бараков. Старые постройки стали сносить, появились новостройки, благодаря чему район стал заметно лучше и практически исчез из криминальных сводок.
Жить в Коломне — ходить по музеям и не ездить в Москву>>
Два года до развязки
Жители Ивантеевки, которым приходится ездить в Москву, естественно, страдают. С начала нулевых в городе идет активная точечная застройка и прирост населения — практически вдвое за 10 лет, однако улучшения транспортной инфраструктуры не происходит. Электричек и автобусов больше не становится, как и выездов из города. При этом рабочих мест в городе немного, поэтому людям приходится ездить в Москву.
Большинство жителей добираются в Москву на электричке, а это 1-1,5 часа до Ярославского вокзала. Второй вариант — автобус до метро ВДНХ. Сколько себя помню, по этому маршруту ходит только один автобус 316. Частным перевозчикам выход на этот маршрут закрыт. К автобусам много нареканий — хотелось бы обновления подвижного состава, больше рейсов. Стоимость проезда тоже довольно высокая — 100 рублей, по карте «Стрелка» — 90 рублей, при этом никаких льгот нет. Стоимость проезда на городских автобусах — 50 рублей.
В конце 2017 года в Ивантеевке перекрыли один выезд из города — по улицам Солнечная и Станционная, что привело к коллапсу на выездных дорогах из Ивантеевки и Пушкина в часы пик. Активисты добиваются того, чтобы проезд открыли, но пока этого не произошло. К 2020 году нам обещают развязку и решение всех проблем выезда. Но два года, пока будет идти строительство, будут для города мучительны.
Жить в Малаховке — ориентироваться по фарам и гордиться лимонадом>>
Медицина для своих
С бесплатной медициной у нас дела обстоят примерно так же, как и в большинстве подмосковных городов. У кого есть возможность лечиться частным образом, так и делают. План по бесплатной диспансеризации населения трещит по швам. Количество исследований сократили, репутация лечебных учреждений и специалистов невысока, а «для галочки» люди проходить диспансеризацию не хотят.
Долгие годы в Ивантеевской городской поликлинике работала совковая система, основанная на кумовстве и знакомствах. То есть, если ты пришел «с улицы», можно было просидеть в очереди к врачу три часа и пропустить человек 20, которые пришли «от кого-то». В последние годы заведующие менялись, и на новую заведующую, которая работает несколько месяцев, мы возлагаем большие надежды.
Городской роддом, несмотря на протесты жителей, закрыли. Женщинам предлагают рожать в роддомах соседнего города Пушкино или в Щелкове. Но из-за пробок дорога туда может занять очень много времени. Отделение родовспоможения оставили на 10 коек, как говорится, «на всякий пожарный».
Жить в Лобне — сниматься в кино и считать самолеты над головой>>
Знаменитый хлеб и модный крафт
В городе до сих пор работает старейший Ивантеевский хлебозавод. Во времена моего детства там делали фантастические рогалики по 5 копеек, сейчас, увы, в ассортименте их уже нет, зато остался знаменитый черный ивантеевский хлеб. В свое время, когда отец много ездил в командировки, он всем возил этот черный хлеб. Вкус сейчас, конечно, не совсем тот, но точно не хуже!
В городе есть фирменные торговые точки и магазин хлебозавода с широким ассортиментом продукции, хлеб мы покупаем только там. То, что продается в сетевых супермаркетах в пакетах, с нашим хлебом не идет ни в какое сравнение. При транспортировке он теряет вкус, а наш, свежий, с хрустящей корочкой и ароматным мякишем, развозят на деревянных лотках по магазинам. Еще на заводе можно заказать прекрасные торты на любое торжество.
В Ивантеевке с 1994 года работает финский завод «Хухтамаки» по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды. Любители «кофе на вынос» в бумажных стаканчиках наверняка знакомы с продукцией этой компании.
Сейчас это крупнейший завод в городе, там работает около 500 человек, в основном местные. Несмотря на специфические условия труда, люди очень стремятся туда попасть, потому что за такой зарплатой многим приходится ездить в Москву. При этом там работают по европейским стандартам. Устроиться на работу в «Хухтамаки» непросто, а те, кто туда попал, остаются надолго. Текучки практически нет. Складываются целые династии работников. Я и сам пытался устроиться туда, даже по знакомству, но ничего не вышло. При этом в цеха устроиться вполне реально.
В промзоне Ивантеевки находится еще одно интересное предприятие — пивоварня Victory Art Brew. Там варят оригинальные лагеры и крафты очень достойного качества. Ассортимент продукции довольно большой — есть и так называемые «хмелевые соки», и «пшеничное вино», и разнообразные виды пива. Самые известные у них — это IVAN и Selebration Stout. На производстве есть небольшой магазинчик и в самом городе тоже. На производство можно приехать с экскурсией.
Меня воодушевляет, что большой процент людей, которые, казалось бы, недавно переехали в Ивантеевку, интересуются ее историей не меньше меня. Чем старше становишься, тем больше сопереживаешь городу, сродняешься с ним, поэтому и переезжать никуда не хочется. Местные жители охотно делятся друг с другом городскими «хитростями» и лазейками.
Жить в Дзержинском — кататься на оленях и смотреть в окно, как в Instagram>>
Село Крутое в Подмосковье: несуществующие колдуны и царство кошек
РИАМО: последние новости
В Госдуме 20 апреля обсудят с бизнес‑кругами РФ законопроект о контрсанкциях Единую аварийно‑диспетчерскую службу могут создать в Подмосковье до 2019 года Столичные власти согласовали проект реконструкции кинотеатра «Янтарь»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота302
Безопасность России оказалась под угрозой93
Порошенко пригрозил крымчанам103
Боевики сдались после ударов ВКС РФ45
Асад принял решение после атаки по Сирии37
Новости партнеров
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение