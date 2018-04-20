Губернатор Севастополя: продление ФЦП не снизит качество работ на объектах

По его словам, увеличение сроков реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым г. Севастополя до 2020 года» на несколько лет не скажется негативно на качестве работ на объектах ФЦП.

«Продление ФЦП — это всего лишь возможность не гнать лошадей, не делать некачественные решения, — отметил он. — Если ты видишь, что ошибся с проектированием объекта, нужно взять и заново сделать работы, да и все, но сделать качественно. Я, например, порядка 40 новых культурных объектов завернул через приемку архитектурно-художественного совета. Мне не нужен бассейн 50-метровый международного класса или ледовый дворец на 6,5 тыс. мест, который внешним обликом будет не вписываться в Севастополь. Он строится на десятки лет, и спешить неправильно. Поэтому ФЦП дает возможность не гнать, но с точки зрения мотивации мы заинтересованы, чтобы строить, никто не расслабится».

При этом Овсяников пояснил, что ситуация с нереализованными вовремя бюджетными средствами в рамках ФЦП негативно сказывается и на других регионах.

«Ситуация простая. Крым и Севастополь стремится в максимальные сроки строить объекты, потому что те средства, которые были забронированы нашим регионом и не использованы, не пошли в итоги на развитие других субъектов Российской Федерации . Такой подход не честен по отношению к другим объектам РФ», — пояснил губернатор.