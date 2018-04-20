Володин хочет добиться доминирования РФ на отечественном рынке фармацевтики

Спикер ГД считает, что правительство должно серьезно заняться вопросом продвижения российских фармацевтических компаний.

Слова Володина приводит ТАСС . По его мнению, Минздрав недостаточно хорошо решает этот вопрос: «Мы говорили о необходимости обеспечения качественными лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили импортозамещение, в частности в оборонной сфере — практически до 100%. Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68% рынка лекарственных препаратов — импорт».

Володин считает необходимой проведение работы по установлению доминирования российских фармацевтических компаний на отечественном рынке после формирования нового кабмина: «Считаем необходимым после назначения министра здравоохранения обязательно обсудить этот вопрос в Госдуме и взять эту тему на контроль, а также обозначить ее при согласовании кандидатуры будущего премьера».