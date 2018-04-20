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Володин хочет добиться доминирования РФ на отечественном рынке фармацевтики
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Володин хочет добиться доминирования РФ на отечественном рынке фармацевтики 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Спикер ГД считает, что правительство должно серьезно заняться вопросом продвижения российских фармацевтических компаний.
Слова Володина приводит ТАСС. По его мнению, Минздрав недостаточно хорошо решает этот вопрос: «Мы говорили о необходимости обеспечения качественными лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили импортозамещение, в частности в оборонной сфере — практически до 100%. Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68% рынка лекарственных препаратов — импорт».
Володин считает необходимой проведение работы по установлению доминирования российских фармацевтических компаний на отечественном рынке после формирования нового кабмина: «Считаем необходимым после назначения министра здравоохранения обязательно обсудить этот вопрос в Госдуме и взять эту тему на контроль, а также обозначить ее при согласовании кандидатуры будущего премьера».
ИД «Собеседник»: последние новости
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