Глава комитета ГД по здоровью назвал условие импортозамещения лекарств 

Глава комитета ГД по здоровью считает, что проблема импортозамещения лекарств решится с формированием нового кабмина.
Слова Дмитрия Морозова приводит РИА «Новости». По его мнению, до формирования нового состава правительства говорить о решении проблемы присутствия российских лекарств на отечественном рынке бессмысленно: «Очевидно, что проблема импортозамещения лекарств и медицинской техники составит актуальную повестку взаимодействия со следующим составом правительства и министерства здравоохранения».
При этом Морозов заметил, что идея запретить американские лекарства в РФ в ответ на антироссийские санкции может спровоцировать развитие отечественных лекарств: «Во многих позициях лечения сложных пациентов, редких болезней, онкологической патологии мы до сих пор остаемся зависимы от фармацевтических фирм других стран, и это в любом случае не отвечает национальным интересам и не способствует развитию собственной промышленности».