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Глава Реутова признан лучшим муниципальным руководителем России
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Глава Реутова признан лучшим муниципальным руководителем России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава Реутова Станислав Каторов признан лучшим муниципальным руководителем России 2017 года, а возглавляемый им город одним из лучших муниципалитетов Российской Федерации по итогам 2017 года, сообщил в пятницу глава клуба руководителей муниципальной сферы Михаил Ошлаков.
Почетный Золотой знак «Муниципальный руководитель России. Труд и Честь» и сертификат о включении Наукограда РФ города Реутов в список ста лучших муниципальных образований Российской федерации Ошлаков вручил на торжественной церемонии, прошедшей в Реутове.
Эти награды стали признанием положительной динамики основных показателей экономического, инвестиционного и  социально-культурного
развития Реутова по итогам 2017 года. Поздравляю всех жителей Наукограда
— Михаил Ошлаков.
В свою очередь глава города Станислав Каторов заметил, что это достижение было бы невозможно без самоотверженной работы всех жителей города.
«Это, без сомнения, заслуга всех, кто засучив рукава взялся за работу. Отрадно видеть, что таких людей у нас с каждым годом все больше. Люди понимают, что сами являются «генеральными строителями» своего будущего. Мы продолжаем строить новые объекты социальной значимости. Уже в этом году в городе появится новый детский сад, спортивные площадки, откроются детский технопарк «Изобретариум». Продолжится благоустройство парковых зон и скверов, строительство новой поликлиники, дома культуры, спортивных центров», — сказал Каторов.
Награждение прошло в рамках отмечаемого в Подмосковье в третью субботу апреля областного Праздника труда, учрежденного в 2007 году. Ранее Каторов сообщил, что допсредства бюджета Московской области в сумме 1,5 миллиона рублей власти Реутова потратят на поддержку детско‐юношеской спортивной школы и городского спорткомлекса «Старт».
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