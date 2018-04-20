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Порядок в одном из скверов Тимирязевского наведут в рамках общегородского субботника
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Порядок в одном из скверов Тимирязевского наведут в рамках общегородского субботника 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Второй общегородской субботник пройдет на территории Тимирязевского 21 апреля. Жителям района предлагают навести порядок в сквере, который расположен вдоль Дмитровского проезда. Об этом рассказал первый заместитель главы управы района по вопросам ЖКХ и благоустройства Евгений Беляев.
— Вместе с сотрудниками управы и «Жилищника» активистам предстоит прогрести газоны и собрать прошлогоднюю листву с мусором, — поделился Беляев.
По его словам, весь необходимый инвентарь для уборки горожане получат на месте.
Напомним, что 14 апреля состоялся субботник в Петровском парке. Он собрал более 500 добровольцев. (мю)
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