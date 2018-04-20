Порядок в одном из скверов Тимирязевского наведут в рамках общегородского субботника

Второй общегородской субботник пройдет на территории Тимирязевского 21 апреля. Жителям района предлагают навести порядок в сквере, который расположен вдоль Дмитровского проезда. Об этом рассказал первый заместитель главы управы района по вопросам ЖКХ и благоустройства Евгений Беляев

— Вместе с сотрудниками управы и «Жилищника» активистам предстоит прогрести газоны и собрать прошлогоднюю листву с мусором, — поделился Беляев.

По его словам, весь необходимый инвентарь для уборки горожане получат на месте.

Напомним, что 14 апреля состоялся субботник в Петровском парке. Он собрал более 500 добровольцев. (мю)