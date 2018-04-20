День рождения профессора Тимирязевки отметили творческим вечером

Творческий вечер заведующего кафедрой защиты растений Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Сергея Попова прошел в кинозале TimFilm в Центральной научной библиотеке имени Железнова. Мероприятие было приурочено ко дню рождения преподавателя. Об этом рассказала представитель пресс-службы вуза Ирина Батуева

— Профессор в свой день рождения сделал нам подарок — он изумительно читал отрывки из книг «Деминские записки», «Времена года. Прогулки с самим собой», «Сквозь невесомое время». Гости творческой встречи погрузились во времена его детства, чему способствовала и демонстрация кинохроники 1966 года, — поделилась Батуева.

С днем рождения профессора поздравили коллеги, представители прессы и студенты. (мю)