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День рождения профессора Тимирязевки отметили творческим вечером
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День рождения профессора Тимирязевки отметили творческим вечером 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Творческий вечер заведующего кафедрой защиты растений Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Сергея Попова прошел в кинозале TimFilm в Центральной научной библиотеке имени Железнова. Мероприятие было приурочено ко дню рождения преподавателя. Об этом рассказала представитель пресс-службы вуза Ирина Батуева.
— Профессор в свой день рождения сделал нам подарок — он изумительно читал отрывки из книг «Деминские записки», «Времена года. Прогулки с самим собой», «Сквозь невесомое время». Гости творческой встречи погрузились во времена его детства, чему способствовала и демонстрация кинохроники 1966 года, — поделилась Батуева.
С днем рождения профессора поздравили коллеги, представители прессы и студенты. (мю)
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