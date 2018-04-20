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«Нафтогаз» провалил переговоры с «Газпромом»
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«Нафтогаз» провалил переговоры с «Газпромом» 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Русская Весна
Переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» о расторжении контрактов на поставку и транзит газа к результату не привели. Об этом сообщила российская сторона, передает «Интерфакс».
«Газпром» направил в Стокгольмский арбитражный суд документы о начале процедуры расторжения договоров.
Глава российской госкомпании Алексей Миллер в очередной раз заявил, что «Газпром» готов вести переговоры с украинской стороной о транзите после 2019 года (срок истечения текущего транзитного контракта), но для этого «Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию».
Стокгольмский арбитражный суд вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите газа в декабре 2017 года и феврале 2018 года соответственно. Российскую сторону обязали выплатить в пользу украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» не согласен с арбитражом, решения обжалованы.
Кроме того, российская компания заявила, что собирается расторгнуть соглашения с «Нафтогазом» и уже направила украинской стороне официальное уведомление об этом. В марте «Нафтогазу» было предложено приступить к предусмотренным соглашением переговорам для поиска взаимоприемлемого решения — документ отводит для этого 30 дней с момента возникновения спора или разногласия. Однако 4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку, а 19 апреля — для переговоров по контракту на транзит.
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