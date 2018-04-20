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Патрушев призвал защитить российские ценности от влияния Запада
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Патрушев призвал защитить российские ценности от влияния Запада 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В условиях ужесточения политики США в отношении России особое внимание надо уделить противодействию деструктивному влиянию из-за рубежа, направленному на размывание российских традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Особое внимание должно быть уделено противодействию деструктивному влиянию из-за рубежа, направленному на размывание российских традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также вопросам информационной безопасности", — сказал Патрушев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по проблемам стратегического планирования.
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