Патрушев призвал защитить российские ценности от влияния Запада 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В условиях ужесточения политики США в отношении России особое внимание надо уделить противодействию деструктивному влиянию из-за рубежа, направленному на размывание российских традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Особое внимание должно быть уделено противодействию деструктивному влиянию из-за рубежа, направленному на размывание российских традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также вопросам информационной безопасности", — сказал Патрушев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по проблемам стратегического планирования.