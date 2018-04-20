Цена за мусор: во сколько обходятся Земле вещи, которые мы используем

Многие из нас не раз слышали о том, что пластик вредит окружающей среде, что полиэтиленовые пакеты — это зло и от пластиковых бутылок тоже хорошо бы отказаться. Однако, как именно наш отказ от привычных вещей поможет сохранению Земли, не очевидно. Ко Дню Земли, который отмечается 22 апреля, ТАСС совместно с Greenpeace задался вопросом: что конкретно даст Земле отказ одного человека от повседневных бытовых привычек? Результаты нас удивили. Представляем только факты и сухие цифры.

Экосумка и экомешочек vs полиэтиленовый пакет

Полиэтиленовый пакет, пожалуй, самый обруганный предмет нашего быта. Мы заходим в супермаркет, выбираем покупки и сталкиваемся с необходимостью куда-то их сложить. Чаще всего в супермаркетах можно найти стандартные полиэтиленовые пакеты — размером 30*60 см и весом 5 г. По данным Greenpeace, один россиянин в год использует 181 пакет. Нехитрый подсчет говорит о том, что в среднем ежегодно жители России потребляют 26,5 млрд полиэтиленовых пакетов. Таким количеством пакетов можно полностью покрыть треть озера Байкал и четыре Москвы

Использование пакетов приводит к тому, что в России около 133 тыс. т пластика каждый год попадают на свалку. Это значит, что, если каждый россиянин возьмет в привычку ходить по магазинам с экосумкой, на свалки не попадут 133 тыс. т вредного пластика.

Но даже если вы один обзаведетесь экосумкой и возьмете за правило носить ее при себе на случай захода в магазин, в год вы сократите количество пластика на мусорных полигонах России примерно на килограмм.

Кроме того, использование экосумки сохраняет и водные ресурсы Земли. На производство одного полиэтиленового пакета весом 5 г уходит около 225 мл воды. Нехитрый подсчет показывает, что на производство 181 пакета, которые средний россиянин используют в год, уходит 40 л воды.

Один экомешочек (небольшой мешочек из ткани, который служит для взвешивания овощей и фруктов) также весит примерно 5 г, и на его производство также уходит до 225 мл воды. Стирать мешочек можно вместе с одеждой. В среднем стиральная машина потребляет 59 л воды на 5 кг вещей. Так, на стирку экомешочка требуются 60 мл воды. Например, если вы собираетесь стирать мешочек каждую неделю, т.е. 52 раза в год, на это вам понадобится всего 3 л воды. Польза для экологии весьма ощутима — 3 л воды на стирку экомешочка против 40 л, расходуемых для изготовления 180 полиэтиленовых пакетов.

Тамблер vs одноразовый стаканчик для кофе

Многие из нас каждое утро заходят в любимое кафе, чтобы взять кофе на вынос и взбодриться, прежде чем приступать к ежедневным делам. Согласно исследованиям, в среднем кофе употребляют 78% россиян. Чтобы рассчитать практическую пользу тамблера в цифрах, мы решили исходить из данных исследований Университета Манитобы ( Канада ), согласно которым в среднем одна термокружка рассчитана на тысячу использований.

Если предположить, что вы как минимум один раз в день говорите бариста «мне кофе с собой», не протягивая при этом ему свою термокружку, это значит, что в течение года ваша привычка расходует 365 бумажных стаканчиков, они же — более 21 кг древесины, 339 л воды и 2,5 кг отходов.

Если все кофеманы России на год перейдут на термокружки, это значит, что больше 41 млрд штук бумажных стаканчиков не будут использованы и за год удастся сохранить 2,5 млн т древесины, почти 39 млрд л воды, а 292 тыс. т мусора не окажутся на свалке.

Еще одно преимущество термокружки состоит в том, что почти всегда эти товары маркированы видом материала, и они могут быть полностью или частично переработаны.

Фляга vs пластиковые бутылки для воды

Маркетологи провели исследование и убедились, что россияне все чаще отказываются пить воду из-под крана, отдавая предпочтение минеральной и столовой воде в бутылках. В среднем один житель нашей страны выпивает около 40 л бутилированной воды год. Согласно исследованию, 91,6% опрошенных россиян пьют минеральную воду, 32,5% из них покупают воду один-два раза в месяц, а 27,7% — один-два раза в неделю.

Учитывая, что в России живут примерно 146 880 430, можно сделать вывод, что воду в бутылках покупают более 134,5 млн россиян, из которых 44 млн покупают воду два раза в месяц, 37 млн — два раза в неделю, а остальные 53 144 278 употребляют воду ежедневно.

Согласно подсчетам Greenpeace, в год один россиянин покупает в среднем 166 бутылок воды, а всего в России ежегодно приобретаются 24,3 млрд штук пластиковых бутылок.

Если принять среднюю массу бутылки за 30 г, получается, что, покупая в год 166 небольших бутылок с минералкой, вы производите 5 кг отходов, а вместе пластиковые отходы от потребляемой россиянами воды составляют 730 тыс. т.

И если вы перейдете на многоразовую бутылку, то предотвратите попадание на свалку 5 кг вредных отходов.

Мимикака vs ватные палочки

В ванных комнатах многих из нас можно найти такой простой предмет личной гигиены, как ватная палочка. Средний вес одной такой палочки — 0,3 г. Чтобы рассчитать, какой вред Земле наносит такой, казалось бы, небольшой и безобидный предмет, в Greenpeace решили исходить из того, что один человек в России использует одну ватную палочку в день. Получаем потребление в год на человека 365 палочек, или 109 г. В масштабах страны на свалку попадает 16 тыс. т пластиковых отходов в год. Кроме того, используя одну палочку в день, вы тратите 225 л воды (именно столько затрачено на их производство). А общее количество воды, израсходованной на производство палочек, используемых россиянами, превышает 32 млрд л!

Альтернатива ватным палочкам есть. И не одна. Можно перейти на бумажные палочки. Но стоит помнить, что каким бы органическим ни был хлопок, на их производство все равно расходуется вода. Greenpeace советуют выбирать другие альтернативы. Во-первых, можно заменить пластиковые ватные палочки на одноразовые бамбуковые. Бамбуковые палочки столь же многофункциональны, как и ватные палочки. Но на их производство не нужны водные ресурсы, а бамбук разлагается в природе, не оставляя следа. Во-вторых, можно воспользоваться инструментом, который очень распространен в Восточной Азии и называется мимикака. Этот инструмент можно использовать только для чистки ушей. Однако пользоваться им можно не один раз, а переход на мимикаки сводит к нулю вред от пластика и количество использованных водных ресурсов.

Чем заменить пластиковую зубную щетку?

Вот уже точно — без зубной щетки вряд ли обходится кто-то из нас. Большинство зубных щеток делается из пластика. Если вспомнить рекомендации стоматологов — зубную щетку стоит менять раз в три месяца. Для объективности подсчета Greenpeace исходил из того, что в среднем каждый россиянин за год использует три зубных щетки. Масса стандартной зубной щетки составляет примерно 40 г. Получается, что в год вы выбрасываете на свалку 120 г пластика. То есть, используя пластиковые зубные щетки, вся страна производит больше 17 тыс. т пластиковых отходов в год. А если учесть воду, которая тратится на производство зубных щеток, — один человек расходует таким образом 5,4 л в год, а чтобы обеспечить всю страну зубными щетками, в год нужно потратить 793 млн л воды.

Стоит признаться, что зубная щетка — один из немногих предметов, идеальной альтернативы для которой не существует.

В России продаются зубные щепки из бамбука. Такая щетка может быть или полностью компостируемой, то есть биоразлагаемой, или иметь щетину из ненатуральных волокон. Но об этом, скорее всего, продавец не имеет ни малейшего представления, а производитель не указал на упаковке. Считается, что нейлон, из которого сделана щетина большинства щеток, достаточно легко компостируется. Но при производстве не всегда используют легко компостируемый нейлон-4, бывает, что используют нейлон-6, который просто является полимером.

Однако плюсы для Земли, если вы решите перейти на зубную щетку из бамбука, очевидны. Во-первых, отходов пластика почти нет, во-вторых, для роста бамбука почти не требуется вода, а для его выращивания не нужны удобрения и пестициды.

Срок разложения пластиковой зубной щетки — столетия, в то время как бамбуковая зубная щетка превратится в компост в условиях промышленного компостирования за полгода.

Дарья Бурлакова