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Стали известны основные темы конференции ФАО в Воронеже
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Стали известны основные темы конференции ФАО в Воронеже 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Одной из основных тем 31-й региональной конференции ФАО в Воронеже станет агроэкология, об этом стало известно на встрече врио губернатора Александра Гусева с представителями Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
Конференция ФАО пройдет в Воронеже 16-18 мая. В ее работе планируется участие более 50-ти стран. Основными темами конференции станут электронное сельское хозяйство и агроэкология, куда входит, в том числе, органическое земледелие.
«Для нас проведение в Воронеже конференции является подтверждением успехов области в сельском хозяйстве. В экономике региона сельское хозяйство остается приоритетом, и проведение конференции укладывается в нашу позицию поиска новых путей развития. На конференции будет обсуждаться вопрос органического сельского хозяйства. Мы хотим сделать его приоритетом на ближайший период в развитии сельского хозяйства на территории области, для этого есть все необходимые возможности. Такое решение уже принято, мы начинаем разрабатывать региональную нормативную базу для такого вида земледелия и устраивать сеть распространения продуктов здорового питания внутри региона», — сказал Александр Гусев.
Справка
Региональная конференция ФАО проводится раз в два года и является ключевым межправительственным мероприятием ФАО высокого уровня в Европе и Центральной Азии. Ее участниками являются 53 страны.
На конференции рассматриваются наиболее актуальные для Европы и Центральной Азии проблемы в области сельского, лесного и рыбного хозяйства и развития сельских территорий, определяются региональные приоритеты на двухлетний период, утверждается региональное измерение двухлетнего бюджета ФАО, обсуждаются рекомендации европейских отраслевых комиссий. Впервые Региональная конференция ФАО для Европы прошла в 1949 году в Италии.
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