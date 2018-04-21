Стали известны основные темы конференции ФАО в Воронеже

Одной из основных тем 31-й региональной конференции ФАО в Воронеже станет агроэкология, об этом стало известно на встрече врио губернатора Александра Гусева с представителями Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Конференция ФАО пройдет в Воронеже 16-18 мая. В ее работе планируется участие более 50-ти стран. Основными темами конференции станут электронное сельское хозяйство и агроэкология, куда входит, в том числе, органическое земледелие.

«Для нас проведение в Воронеже конференции является подтверждением успехов области в сельском хозяйстве. В экономике региона сельское хозяйство остается приоритетом, и проведение конференции укладывается в нашу позицию поиска новых путей развития. На конференции будет обсуждаться вопрос органического сельского хозяйства. Мы хотим сделать его приоритетом на ближайший период в развитии сельского хозяйства на территории области, для этого есть все необходимые возможности. Такое решение уже принято, мы начинаем разрабатывать региональную нормативную базу для такого вида земледелия и устраивать сеть распространения продуктов здорового питания внутри региона», — сказал Александр Гусев.

Справка

Региональная конференция ФАО проводится раз в два года и является ключевым межправительственным мероприятием ФАО высокого уровня в Европе и Центральной Азии. Ее участниками являются 53 страны.