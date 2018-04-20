После исчезновения 25-летней ростовчанки Марии Лыткиной следком возбудил уголовное дело

Ростовские следователи разбираются в обстоятельствах пропажи 25-летней ростовчанки Марии Лыткиной. Девушка пропала днем 18 апреля, и с тех пор о ней нет никаких известий.

Как стало известно 161.ru, в день своего исчезновения Мария Лыткина находилась на работе в спа-салоне «Баунти» на Красноармейской. Примерно в час дня ей позвонил мужчина и попросил выйти на улицу, чтобы он смог передать ей какую-то посылку. Она поддалась на уговоры и вышла, оставив в салоне верхнюю одежду, сумку и деньги. На работу Мария не вернулась.

Родственникам удалось получить записи с камер видеонаблюдения, снимающих улицу возле «Баунти». На них видно, что Мария перешла через дорогу, села в белую «Тойоту Рав 4», и иномарка уехала.

После этого на телефон коллеги Марии пришло от нее сообщение. Девушка написала, что уехала с бывшим женихом, с которым рассталась примерно полтора года назад. Вчера, 19 апреля, родные девушки обратились в полицию.