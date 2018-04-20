Эксперты сообщили, что полигона «Скоково» хватит еще на 20 лет

Сотрудники «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Ярославской области » считают, что полигона хватит еще на 20 лет.

Сейчас Скоково заполнено на 49%. По словам заместителя руководителя Центра Екатерины Березиной, объем планируемого к ввозу в регион московского мусора — 200 тысяч тонн в год. Это составит лишь 4% от остаточной емкости полигона.