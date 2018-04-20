Ещё
Эксперты сообщили, что полигона «Скоково» хватит еще на 20 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты сообщили, что полигона «Скоково» хватит еще на 20 лет 

АиФ 1 час назад
Сотрудники «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Ярославской области» считают, что полигона хватит еще на 20 лет.
Сейчас Скоково заполнено на 49%. По словам заместителя руководителя Центра Екатерины Березиной, объем планируемого к ввозу в регион московского мусора — 200 тысяч тонн в год. Это составит лишь 4% от остаточной емкости полигона.
Напомним, что в четверг, 19 апреля, зампредседателя правительства Ярославской области Роман Колесов подтвердил информацию о том, что на полигон везут столичные отходы в объеме 320 тонн в день. В будущем объем увеличится до 500 тонн. Власти пообещали, что это не будет продолжаться больше года.
АиФ: последние новости
Мэр Ярославля раскритиковал работу главы районной администрации В Тутаеве 69-летняя пенсионерка торговала опасной водкой Ярэнерго и областной департамент образования подвели итоги конкурса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота305
Безопасность России оказалась под угрозой108
Порошенко пригрозил крымчанам111
Боевики сдались после ударов ВКС РФ45
Асад принял решение после атаки по Сирии41
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение