В районе Вологодской области ввели режим ЧС из-за паводка

С. - ПЕТЕРБУРГ , 23 апр — РИА Новости . Режим ЧС введен из-за паводка в Чагодощенском районе Вологодской области , в зоне подтопления в настоящее время остается 71 придомовая территория с населением 180 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, гидрологическая обстановка на реках Вологодской области при прохождении ледохода остается одним из наиболее острых вопросов. Оперативный штаб перешел на круглосуточный режим работы.

В Бабаевском районе в зоне подтопления сегодня находятся 40 придомовых территорий, на которых расположен 21 жилой дом, в Устюженском районе — 6 придомовых территорий.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Чагодощенском районе. В зоне подтопления остается 71 придомовая территория с населением 181 человек. Из-за таянья снега и осадков пришлось ограничить движение по дороге Чагода — Львов Двор — Низ. Однако жизнеобеспечение населенных пунктов, находящихся на автодороге, не нарушено. Без перебоев осуществляется подвоз продуктов, есть возможность проезда транспортных средств экстренных оперативных служб, отмечается в сообщении.

По словам главы Чагодощенского района Александра Косенкова, в настоящее время уровень воды стабилизировался, но ситуация оценивается как стабильно сложная.

"Считаю, что проводимая вами работа, прежде всего, должна быть направлена на обеспечение безопасности населения. Нужно оказывать всю необходимую помощь: по откачке воды из подвалов, эвакуации населения и имущества по мере необходимости. Что касается материальной помощи, мы решим этот вопрос после прохождения паводка по территории всех районов Вологодской области", — отметил Кувшинников на оперативном совещании.

Отмечается, что в Великоустюгском районе сохраняется затор льда на реке Сухона, на участке Порог — Полдарса. 23-24 апреля будут происходить подвижки льда в головной части затора, разрушение затора и возобновление ледохода наиболее вероятно 25-26 апреля. На сегодняшний день подтоплений на селенных пунктов на территории муниципалитета не зафиксировано.