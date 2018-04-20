Единую аварийно‑диспетчерскую службу могут создать в Подмосковье до 2019 года

Подмосковье испытывает острую необходимость в организации Единой аварийно-диспетчерской службы, которая может быть создана до 2019 года, сообщила в ходе форума «Кадровая перезагрузка в ЖКХ Московской области» руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов региона Юлия Беликова.

«Единая диспетчерская служба Подмосковья должна аккумулировать все обращения граждан и отслеживать решения. Это должен быть единый номер, единые стандарты. Все это сегодня возможно сделать. Вместо того, чтобы делать 67 муниципальных аварийно-диспетчерских служб, разумнее создать одну хорошо оборудованную и квалифицированную службу», — сказала Беликова.

По ее словам, в этом действительно есть острая необходимость. Пока это предложение, но реализация возможна уже до 2019 года, если власти Подмосковья сочтут это нужным.

Она также отметила, что задачей этой службы будет не только прием обращения, но еще и мониторинг за принятием решений.

«Важно не просто принять звонок. Ведь многие управляющие организации не работают круглосуточно, у них нет своей службы. Поэтому аварийную ситуацию нужно довести до логического завершения», — добавила Беликова.