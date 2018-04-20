Ещё
Единую аварийно‑диспетчерскую службу могут создать в Подмосковье до 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Единую аварийно‑диспетчерскую службу могут создать в Подмосковье до 2019 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Подмосковье испытывает острую необходимость в организации Единой аварийно-диспетчерской службы, которая может быть создана до 2019 года, сообщила в ходе форума «Кадровая перезагрузка в ЖКХ Московской области» руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов региона Юлия Беликова.
«Единая диспетчерская служба Подмосковья должна аккумулировать все обращения граждан и отслеживать решения. Это должен быть единый номер, единые стандарты. Все это сегодня возможно сделать. Вместо того, чтобы делать 67 муниципальных аварийно-диспетчерских служб, разумнее создать одну хорошо оборудованную и квалифицированную службу», — сказала Беликова.
По ее словам, в этом действительно есть острая необходимость. Пока это предложение, но реализация возможна уже до 2019 года, если власти Подмосковья сочтут это нужным.
Она также отметила, что задачей этой службы будет не только прием обращения, но еще и мониторинг за принятием решений.
«Важно не просто принять звонок. Ведь многие управляющие организации не работают круглосуточно, у них нет своей службы. Поэтому аварийную ситуацию нужно довести до логического завершения», — добавила Беликова.
РИАМО: последние новости
Законопроект об антисанкциях рассмотрят в Госдуме 15 мая Столичные власти согласовали проект реконструкции кинотеатра «Янтарь» Детские площадки приведут в порядок в Подмосковье после зимы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота304
Безопасность России оказалась под угрозой99
Порошенко пригрозил крымчанам108
Боевики сдались после ударов ВКС РФ45
Асад принял решение после атаки по Сирии39
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение