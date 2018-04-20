Заключенные оренбургской колонии начали голодовку после распыления газа в камеры

«Сотрудники уголовно-исполнительной системы в случае оказания сопротивления осужденным вправе применять к ним физическую силу, специальные средства, в том числе аэрозольные баллончики. В четверг произошла подобная ситуация, после чего двое осужденных были осмотрены медиками, они не госпитализированы», — сказал Епифанов, добавив, что письменные заявления от 30 отказавшихся принимать пищу поступили в прокуратуру утром 20 апреля.

По информации Orsk.ru, осужденные объявляют голодовку уже второй раз за месяц и говорят, что их требования улучшить условия содержания не выполняется. К протесту присоединились 50 человек. Звонившие в редакцию заключенные рассказали, что сотрудники ФСИН используют грубую силу и газовые баллончики при малейшем недовольстве осужденных.

«В камерах грязно и сыро. В комнатах три на три метра содержится по четыре человека. Есть камеры, в которых живет по восемь человек. Нет возможности банально стирать и сушить свое белье в отведенном месте. Все это происходит в тесных камерах. Стоит неимоверная сырость. Многие больны туберкулезом. Лечения практически нет. Получить лекарства нереально, даже если его приобретают близкие. Обедать приходится рядом с туалетом. Он никак не отделен. В камерах все время стоит полумрак. И днем, и ночью. Проверки ничего не дают. Тех, кто обращается с жалобами запирают в изоляторе», — рассказал заключенный ИК-3.

В ходе первой голодовки в начале апреля протестующие жаловались на политику новой администрации колонии, которая сокращает им свидания и не разрешает передавать лекарства и необходимые вещи. Заработная плата заключенных составляла 80 рублей в месяц, камеры были переполненные и грязные. 100 человек прекратили голодать, когда им пообещали разобраться в ситуации.