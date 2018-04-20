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Прокуратура начала проверку по факту голодовки в ИК №3 Новотроицка
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Прокуратура начала проверку по факту голодовки в ИК №3 Новотроицка 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбургской области прокуратура проверит обстоятельства отказа заключенных от приема пищи в столовой в исправительной колонии №3 Новотроицка. Об этом со ссылкой на прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексея Епифанова сообщает «Интерфакс».
По словам Епифанова, ведомство получило утров в пятницу, 20 апреля, письменные заявления от 30 осужденных, которые отказались от приема пищи. Заключенные отказываются есть до тех пор, пока их не посетит прокурор области. Ранее поступала информация, что голодовка объявлена в связи с тем, что заключенных якобы закрывают в камерах и травят газом из баллончика.
На сайте УФСИН по Оренбургской области сообщается, что в четверг, 19 апреля, несколько осужденных пытались противостоять законным требованиям администрации при изъятии запрещенных предметов — мобильных устройств и их комплектующих.
«Применив насилие в отношении сотрудников учреждения, призывали других осужденных к оказанию неповиновения законным требованиям администрации, порче имущества. В результате незаконных действий осужденными причинен значительный материальный ущерб имуществу учреждения», — говорится в сообщении ведомства.
Для пресечения противоправных действий сотрудниками колонии были применены спецсредства. По информации УФСИН, соответствующее сообщение незамедлительно поступило в надзирающие органы. Отмечается, что действия осужденных «задокументированы средствами видеоконтроля».
Материалы на заключенных, совершавших противоправные действия, направлены в следственное управление СК РФ по Оренбургской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Следователи также оценят законность применения сотрудникам колонии спецсредств.
В этой связи, группа заключенных в пятницу, 20 апреля, отказалась от приема пищи. Тем самым выражая недовольство законными действиями администрации, передает УФСИН.
«В настоящее время сотрудниками аппарата управления и колонии с привлечением психологической службы проводится разъяснительная работа. Учреждение функционирует в штатном режиме», — сообщают в ведомстве.
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