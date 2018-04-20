В Москве открылись ярмарки выходного дня

Об этом сообщает руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Все товары прошли контроль ветеринарной службы и Роспотребнадзора

20 апреля более 50 регионов России представили на ярмарках свои товары.

«Товары на ярмарках представлены из Кабардино-Балкарии Дагестана , Ростова, Липецка Тамбова и других регионов России. Всего в ярмарках выходного дня участвует более 50 регионов, на разных площадках их количество варьируется», — заявил А. Немерюк.

Как отметил А. Немерюк, особой популярностью пользуются молочные, овощные и мясные продукты.