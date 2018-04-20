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В Москве открылись ярмарки выходного дня
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В Москве открылись ярмарки выходного дня 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Об этом сообщает руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Все товары прошли контроль ветеринарной службы и Роспотребнадзора.
20 апреля более 50 регионов России представили на ярмарках свои товары.
«Товары на ярмарках представлены из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ростова, Липецка, Тамбова и других регионов России. Всего в ярмарках выходного дня участвует более 50 регионов, на разных площадках их количество варьируется», — заявил А. Немерюк.
Как отметил А. Немерюк, особой популярностью пользуются молочные, овощные и мясные продукты.
«Мы живем в условиях рыночной экономики, спрос рождает предложение, поэтому жестко фиксированных цен на ярмарках нет, но в любом случае — это ярмарка, а не магазин и цена всегда договорная. На площадках мы выставляем информацию с ценами Мосгорстата на основные виды продукции, которая реализуется в Москве. Цена может варьироваться: так в пятницу она может быть одна, а к концу недели предприниматели делают скидки, потому что невыгодно всю оставшуюся продукцию везти обратно», — пояснил руководитель департамента торговли и услуг.
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